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Какая похабщина: На «отвали» за 37 млн рублей отремонтировали горпарк, уверена жительница Бердска

15:00 16.09.2020, Галина Панчева Фото: Светланы Геннадьевны
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Бердчанка считает, что положенный асфальт поплывет уже на следующий год. И вложенные за ремонт деньги «уплывут» вместе с ним.

Какая похабщина: На «отвали» за 37 млн рублей отремонтировали горпарк, уверена жительница Бердска
Пройдясь по горпарку, бердчанка нашла немало недостатков после проведенного ремонта

Много вопросов вызвала прогулка по обновленному городскому парку у жительницы Бердска Светланы Геннадьевны.

-Я обратила внимание на то, как похабно, извините за это слово, другого подобрать не могу, положен асфальт. Я не великий специалист, но если посмотреть, как он там положен, можно понять, что буквально через год это все «уплывет». Там есть наплывы, в которые будет попадать вода, снег, и все будет разрушаться, - рассказала Курьер. Среда. Бердск» Светлана Геннадьевна.

По словам бердчанки, некачественный, на ее взгляд асфальт, будет разрушать и зимняя уборочная техника.

Не понравилось Светлане Геннадьевне и то, что не предусмотрели тропинки там, где чаще всего ходит народ. Она привела пример, когда при постройке одного из знаменитых институтов в нашей стране приняли решение асфальтировать пешеходные дорожки там, где ходят люди. Чтобы они не ходили по грязи.

Вызвало у бердчанки удивление и место, где раньше была детская площадка — ее просто заасфальтировали.

- Где бегать детям? По асфальту? И коленки разбивать? - недоумевает Светлана Геннадьевна.

Бердчанка считает, что ремонт в парке сделан безобразно и не стоит 37 млн рублей.

- Пусть мне покажут, что все правильно сделано и все прочее. Я как мама, бабушка, жена и просто человек, который должен видеть, что сделано все аккуратно, я этого не вижу. Землю привезли. Откуда земля, чья земля? Меня это беспокоит, потому что я знаю, что сняли плодородный слой с гектаров, где собираются построить полигон. Разбрасывали ее тонким слоем на кирпичи, камни, куски асфальта. Ну мы же знаем, что земля это все выталкивает. Сделано все безобразно — на «отвали». В плане написано, что ввод в действие 31 августа. Возьми любой договор — если не выполнено в срок, то предполагаются штрафные санкции. Где можно посмотреть договор, какие штрафные санкции. Если заглянуть на сайт горадминистрации и забить в поисковую строку любой вопрос, можно увидеть, что ничего не найдено. Сайт сделан так, что ничего невозможно найти.

Ремонт парка сделан на деньги народа, и чиновники не должны преподносить его, как дар бердчанам, уверена Светлана Геннадьевна.

- Город до сих пор не знает, какие планы были сделаны, что было намечено. Если не сделано, мы все понимаем, что есть какие-то коррективы — покажите, где и что. Спроси у любого в городе: ты знаешь, что намечалось, что будет сделано? Не ответят.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заведующий городским парком Сергей Баранов, на этой неделе пройдет ряд комиссий по приемке работ.

- Работы проверяются, составляется акт, выявляются нарушения и дефекты. Что касается детской площадки, то это еще только первый этап реконструкции, в следующем году будет нанесено резиновое покрытие, поставлены фигуры. Все будет хорошо. Соответственно, если мы попадем в федеральную программу. Это будет известно в течение двух месяцев. Основные работы проведены, но не все еще выполнены. Понятно, что есть недоработки и ошибки, которые будут устраняться. Пока нет причин, чтобы волноваться и говорить, что все плохо, все пропало, - уверил Сергей Александрович.

В этом году в парке положен асфальт, проведен водопровод, сделано освещение, посажены деревья, в основной массе выровнены прилегающие к аллеям газоны, высажена трава. Это первый этап, отметил Сергей Баранов. Во второй этап войдет обустройство детской площадки, ограждение парка, установка пушкинских фонарей. Высадят и оставшиеся растения, предусмотренные по дендропроекту. Второй этап пройдет в 2012 году.

Все недостатки, которые выявятся после зимы, будет устранять подрядчик.

-Что-то уже устранили, что-то будут устранять, что-то еще выявится в процессе эксплуатации, будем работать и будем все приводить в соответствие, - подчеркнул Сергей Александрович.

Какая похабщина: На «отвали» за 37 млн рублей отремонтировали горпарк, уверена жительница Бердска
Какая похабщина: На «отвали» за 37 млн рублей отремонтировали горпарк, уверена жительница Бердска
Какая похабщина: На «отвали» за 37 млн рублей отремонтировали горпарк, уверена жительница Бердска
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От редакции

Вы довольны ремонтом парка?

Аноним, 16 сентября 2020 15:07
НВР:
Зато рожи лоснятся у всех..., неаели на народные деньги.
Аноним, 16 сентября 2020 15:08
НВР:
Женщина всё точно и по теме сказала!
Аноним, 16 сентября 2020 15:16
"ограждение парка, установка пушкинских фонарей..Второй этап пройдет в 2012 году. - уверил Сергей Александрович."

О каких фонарях Пушкина он твердит? О тех люминесцентных уродцах что стоят третий год в парке? При чём тут Пушкин? Он совладелец завода этих фонарей? Всё-таки Сергей Александрович спалил всю контору по сорока лямах, на могильные оградки вокруг лысого центрального пустыря, бывшего городского парка? Всё-таки выкинут сорок миллионов на только чиновникам нужное безобразие? Плевать им на жителей Бердска?
Аноним, 16 сентября 2020 15:26
Да критиковать у нас все умеют! Сами поднимите одно место и попробуйте хоть что то для города сделать. Прямо какая то Светлана Геннадьевна - великий специалист по вопросу правильности укладки асфальта! Какие все-таки бердчане в основной своей массе озлобленные и завистливые людишки... Читаешь комментарии и диву даёшь я-лишь бы кого то грязью полить, покритиковать и т.д. И мэр плохой, и парк не так отремонтировали, короче, на себя взгляните доя начала! И да, я к ремонту парка никаким боком, просто житель города.

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