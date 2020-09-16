Какая похабщина: На «отвали» за 37 млн рублей отремонтировали горпарк, уверена жительница Бердска

Бердчанка считает, что положенный асфальт поплывет уже на следующий год. И вложенные за ремонт деньги «уплывут» вместе с ним.

Пройдясь по горпарку, бердчанка нашла немало недостатков после проведенного ремонта

Много вопросов вызвала прогулка по обновленному городскому парку у жительницы Бердска Светланы Геннадьевны.

-Я обратила внимание на то, как похабно, извините за это слово, другого подобрать не могу, положен асфальт. Я не великий специалист, но если посмотреть, как он там положен, можно понять, что буквально через год это все «уплывет». Там есть наплывы, в которые будет попадать вода, снег, и все будет разрушаться, - рассказала Курьер. Среда. Бердск» Светлана Геннадьевна.

По словам бердчанки, некачественный, на ее взгляд асфальт, будет разрушать и зимняя уборочная техника.

Не понравилось Светлане Геннадьевне и то, что не предусмотрели тропинки там, где чаще всего ходит народ. Она привела пример, когда при постройке одного из знаменитых институтов в нашей стране приняли решение асфальтировать пешеходные дорожки там, где ходят люди. Чтобы они не ходили по грязи.

Вызвало у бердчанки удивление и место, где раньше была детская площадка — ее просто заасфальтировали.

- Где бегать детям? По асфальту? И коленки разбивать? - недоумевает Светлана Геннадьевна.

Бердчанка считает, что ремонт в парке сделан безобразно и не стоит 37 млн рублей.

- Пусть мне покажут, что все правильно сделано и все прочее. Я как мама, бабушка, жена и просто человек, который должен видеть, что сделано все аккуратно, я этого не вижу. Землю привезли. Откуда земля, чья земля? Меня это беспокоит, потому что я знаю, что сняли плодородный слой с гектаров, где собираются построить полигон. Разбрасывали ее тонким слоем на кирпичи, камни, куски асфальта. Ну мы же знаем, что земля это все выталкивает. Сделано все безобразно — на «отвали». В плане написано, что ввод в действие 31 августа. Возьми любой договор — если не выполнено в срок, то предполагаются штрафные санкции. Где можно посмотреть договор, какие штрафные санкции. Если заглянуть на сайт горадминистрации и забить в поисковую строку любой вопрос, можно увидеть, что ничего не найдено. Сайт сделан так, что ничего невозможно найти.

Ремонт парка сделан на деньги народа, и чиновники не должны преподносить его, как дар бердчанам, уверена Светлана Геннадьевна.

- Город до сих пор не знает, какие планы были сделаны, что было намечено. Если не сделано, мы все понимаем, что есть какие-то коррективы — покажите, где и что. Спроси у любого в городе: ты знаешь, что намечалось, что будет сделано? Не ответят.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заведующий городским парком Сергей Баранов, на этой неделе пройдет ряд комиссий по приемке работ.

- Работы проверяются, составляется акт, выявляются нарушения и дефекты. Что касается детской площадки, то это еще только первый этап реконструкции, в следующем году будет нанесено резиновое покрытие, поставлены фигуры. Все будет хорошо. Соответственно, если мы попадем в федеральную программу. Это будет известно в течение двух месяцев. Основные работы проведены, но не все еще выполнены. Понятно, что есть недоработки и ошибки, которые будут устраняться. Пока нет причин, чтобы волноваться и говорить, что все плохо, все пропало, - уверил Сергей Александрович.

В этом году в парке положен асфальт, проведен водопровод, сделано освещение, посажены деревья, в основной массе выровнены прилегающие к аллеям газоны, высажена трава. Это первый этап, отметил Сергей Баранов. Во второй этап войдет обустройство детской площадки, ограждение парка, установка пушкинских фонарей. Высадят и оставшиеся растения, предусмотренные по дендропроекту. Второй этап пройдет в 2012 году.

Все недостатки, которые выявятся после зимы, будет устранять подрядчик.

-Что-то уже устранили, что-то будут устранять, что-то еще выявится в процессе эксплуатации, будем работать и будем все приводить в соответствие, - подчеркнул Сергей Александрович.