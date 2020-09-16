Швырнула тапок в лицо медсестры пьяная туристка из России. Троих подружек арестовали в Турции

Одна из отдыхающих - Татьяна, заявила, что у нее есть жалоба на боли в ступне и хотела сразу пройти к врачу. Медсестра предупредила туристов, что они не могут пройти к врачу, не надев маску – из-за чего и разгорелся скандал.

В Турции арестованы российские туристки за «нападение с тапками на медсестру»

Скандал с медиками и полицией, отягощенный алкогольным опьянением, устроили в пятизвездочном отеле Кемера три российские туристки. По сообщениям турецких СМИ, некие Маргарита 23 лет, Татьяна 32 лет и еще одна туристка, имя которой неизвестно, поскандалили в кабинете врача отеля, к которому пришли в день заезда.

Как рассказала пострадавшая медсестра Исмира Озтюрк, туристки вошли в приемную, где одна из отдыхающих - Татьяна, заявила, что у нее есть жалоба на боли в ступне и хотела сразу пройти к врачу. Медсестра предупредила туристов, что они не могут пройти к врачу, не надев маску – из-за чего и разгорелся скандал. При этом, по словам медсестры, туристки были сильно пьяны.

Далее, пока подруга «пострадавшей» Маргарита ограничивалась словесными оскорблениями, сама «пациентка» сняла тапок со своей ноги и швырнула медсестре в лицо. В этот момент в конфликт вмешался врач, который вызвал полицию.

Полицейские увезли из отели всех трех туристок, а также атакованную медсестру – так как у нее была якобы диагностирована травма глаза. Туристок также доставили в больницу на предмет проверки состояния опьянения. Провериться на спиртометре они со скандалом отказались, в итоге врач диагностировал опьянение на основании внешнего осмотра и запаха.

В итоге туристки и медсестра были из больницы доставлены в полицейское отделение. Пострадавшая медсестра написала заявление. Что грозит туристкам, пока не уточняется. Добавим, что брошенная в лицо обувь на Востоке традиционно считается сильным оскорблением. Самый известный инцидент такого рода даже получил собственное наименование - «Ботинки Буша»: 14 декабря 2008 года на пресс-конференции в Багдаде после окончания американской интервенции в Ирак один из местных журналистов кинул в президента США свой ботинок.

Источник: tourprom.ru