Отравилась угарным газом и обожгла тела семья из 5 человек в пожаре по ул. К. Маркса

Сразу два крупных пожара произошли ночью с 15 на 16 сентября, в результате которых пожарные спасли семью, а также своевременно эвакуировали газовый баллон, не допустив осложнение обстановки.

Спасли пять человек, вынесли из огня газовый баллон

Сразу два крупных пожара произошли ночью с 15 на 16 сентября, в результате которых пожарные МЧС России спасли семью, а также своевременно эвакуировали газовый баллон, не допустив осложнение обстановки. В обоих случаях предположительно возгорание произошло от электрооборудования. Дознаватели чрезвычайного ведомства продолжают работу по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

16 сентября в 00:14 поступило сообщение о возгорании надворных построек в г. Барабинск на ул. Карла Маркса. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнём были охвачены надворные постройки, веранда и комната двухквартирного жилого дома из шлакоблока. Стоит отметить, что веранда, баня и сарай находились под одной крышей с домом.

Звено газодымозащитной службы из горящей квартиры спасли пять человек: мужчину, женщину, пенсионерку, а также мальчика и девочку 2008 и 2014 года рождения соответственно. Эвакуированную семью из огня пожарные передали бригаде скорой помощи, родителей и детей госпитализировали в центральную районную больницу города с отравлением угарным газом и ожогами различной степени тяжести. Пожилая женщина направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

Пожар удалось локализовать в течение 14 минут на общей площади 84 кв.м., ещё за семь минут ликвидировано открытое горение. Для бесперебойной подачи воды организовали подвоз от ближайшего видеоисточника на расстоянии одного километра. Сотрудники МЧС России продолжали проливку и разбор сгоревших конструкций до двух ночи. Всего в ликвидации происшествия участвовали 11 человек и 3 единицы техники.

В результате пожара огнём повреждена комната одной из квартир, полностью выгорели пристройки. Вторая квартира повреждений не получила. Приоритетной версией инспекторы госпожнадзора МЧС России рассматривают нарушение правил техники эксплуатации электрооборудования в бане.

Накануне поздним вечером, 15 сентября в 21:24, произошёл ещё один крупный пожар. В частном секторе Калининского района Новосибирска на ул. Галковского пожарные МЧС России защитили соседние жилые дома и строения от возгорания частного дома. По прибытии первых пожарных расчётов двухэтажное жилое строение из бруса и надворные постройки были полностью в огне, существовала угроза двум домам на соседних участках. Специалисты чрезвычайного ведомства подали стволы на защиту жилых домов и на ликвидацию самого пожара, а также проложили магистральные линии до пожарных гидрантов, ближайший находился в 350 метрах.

Из шлакоблочной веранды, пристроенной к горящему дому, пожарные эвакуировали газовый баллон объёмом 50 литров, предотвратив ухудшение оперативной обстановки. Также работу огнеборцев осложняла плотная застройка частного сектора и горючие конструкции сооружений и зданий. Внутри жилых домов людей не обнаружено, хозяева находились на месте происшествия, не пострадали.

В течение сорока минут пожарные справились с огнём, но работа по ликвидации последствий пожара, общая площадь которого составила 120 кв.м., продолжалась до полуночи. Огнём повреждён дом, выгорели надворные постройки. Пичиной пожара послужило короткое замыкание удлинителя на внешней стене дома. Реагировали 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Как отмечают инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России, частные дома, где произошли пожары, не были оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями, в том числе нового образца с GSM-модулем, которые могли бы своевременно оповестить пожарную охрану и разбудить жильцов. Как раз позднее обнаружение и сообщение о возгораниях свидетельствуют о значительном материальном ущербе граждан.

Источник: МЧС России по Новосибирской области