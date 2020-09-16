Куда исчезают автобусные остановки в Бердске?

Читателями «Свидетеля» отмечено, что на прошедшей неделе в городе снесены по меньшей мере два остановочных павильона: «Библиотека» на улице Свердлова и «Берёзовая» на Красной Сибири. На вопросы читателей: «куда исчезли прежние» и «когда появятся новые», ответили ответственные за наличие остановочных павильонов на маршрутах общественного транспорта городские чиновники. — У арендатора на «Берёзовой», которым является Бердский хлебокомбинат, закончился срок аренды. Продлять его он не собирается, а потому по закону обязан демонтировать своё имущество — остановочный павильон со встроенным в него киоском, — сообщила сайту «Свидетель» Надежда Нятина, начальник транспортного отдела горадминистрации. Та же история с арендой земли под остановку общественного транспорта, по словам Нятиной, и на улице Свердлова. В ответ на вопрос: когда на указанных остановках появятся новые павильоны взамен утраченных, Надежда Валерьевна отметила, что в запасе стандартных голубых павильонов у города нет и переадресовала корреспондента за ответом к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову, вкупе с которым службы занимаются снятием возникшей проблемы. — Вопрос известен. Решаем, — был краток Максим Флюрович, однако от подробностей воздержался, пояснив, что остановки будут и непременно в этом году. Тем временем «безжалостные» синоптики, как будто в отместку пассажирам Бердска, обещают свойственные для осени явления: дожди, слякоть и пронизывающий ветер. Как пережить им непогоду на остановках без элементарной крыши над головой, объяснять, думается, излишне.
Читателями «Свидетеля» отмечено, что на прошедшей неделе в городе снесены по меньшей мере два остановочных павильона: «Библиотека» на улице Свердлова и «Берёзовая» на Красной Сибири.
На вопросы читателей: «куда исчезли прежние» и «когда появятся новые», ответили ответственные за наличие остановочных павильонов на маршрутах общественного транспорта городские чиновники.
— У арендатора на «Берёзовой», которым является Бердский хлебокомбинат, закончился срок аренды. Продлять его он не собирается, а потому по закону обязан демонтировать своё имущество — остановочный павильон со встроенным в него киоском, — сообщила сайту «Свидетель» Надежда Нятина, начальник транспортного отдела горадминистрации.
Та же история с арендой земли под остановку общественного транспорта, по словам Нятиной, и на улице Свердлова.
В ответ на вопрос: когда на указанных остановках появятся новые павильоны взамен утраченных, Надежда Валерьевна отметила, что в запасе стандартных голубых павильонов у города нет и переадресовала корреспондента за ответом к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову, вкупе с которым службы занимаются снятием возникшей проблемы.
— Вопрос известен. Решаем, — был краток Максим Флюрович, однако от подробностей воздержался, пояснив, что остановки будут и непременно в этом году.
Тем временем «безжалостные» синоптики, как будто в отместку пассажирам Бердска, обещают свойственные для осени явления: дожди, слякоть и пронизывающий ветер. Как пережить им непогоду на остановках без элементарной крыши над головой, объяснять, думается, излишне.