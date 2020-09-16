Куда исчезают автобусные остановки в Бердске?
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Куда исчезают автобусные остановки в Бердске?

2:54:459/16/2020
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Читателями «Свидетеля» отмечено, что на прошедшей неделе в городе снесены по меньшей мере два остановочных павильона: «Библиотека» на улице Свердлова и «Берёзовая» на Красной Сибири.

На вопросы читателей: «куда исчезли прежние» и «когда появятся новые», ответили ответственные за наличие остановочных павильонов на маршрутах общественного транспорта городские чиновники.

— У арендатора на «Берёзовой», которым является Бердский хлебокомбинат, закончился срок аренды. Продлять его он не собирается, а потому по закону обязан демонтировать своё имущество — остановочный павильон со встроенным в него киоском, — сообщила сайту «Свидетель» Надежда Нятина, начальник транспортного отдела горадминистрации.

Та же история с арендой земли под остановку общественного транспорта, по словам Нятиной, и на улице Свердлова.

В ответ на вопрос: когда на указанных остановках появятся новые павильоны взамен утраченных, Надежда Валерьевна отметила, что в запасе стандартных голубых павильонов у города нет и переадресовала корреспондента за ответом к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову, вкупе с которым службы занимаются снятием возникшей проблемы.

— Вопрос известен. Решаем, — был краток Максим Флюрович, однако от подробностей воздержался, пояснив, что остановки будут и непременно в этом году.

Тем временем «безжалостные» синоптики, как будто в отместку пассажирам Бердска, обещают свойственные для осени явления: дожди, слякоть и пронизывающий ветер. Как пережить им непогоду на остановках без элементарной крыши над головой, объяснять, думается, излишне.

Источник: svidetel24.info

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