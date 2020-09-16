Урыльник со дна морского: Находят украшения, монеты и предметы старины на берегу Обского моря жители Бердска

Некоторые монеты за стеклом витрины можно детально рассмотреть только с помощью лупы

Увидеть сокровища со дна морского может любой житель Бердска. И не нужно для этого куда-то далеко ехать. Достаточно прийти в бердский городской музей.

При строительстве Новосибирской ГЭС большая часть Бердска оказалась затопленной. Перенос города на новую территорию длился с 1953 по 1957 год. Бердчане перевозили свои постройки и имущество. Какие-то вещи были утеряны, забыты в спешке. Только фундаменты разрушенных зданий и старое кладбище остались навсегда под водой. Но Новосибирское водохранилище до сих пор предоставляет бердчанам свои находки, рассказывающие об истории старого Бердска.

В мае 2008 года Обское море обнажило несколько захоронений, среди которых была могила купца первой гильдии Владимира Горохова, предпринимателя и мецената, продвигающего культуру и образование в селе Бердском. Вскоре останки Владимира Горохова перенесли на территорию бердского Преображенского собора.

В 2020 году можно было увидеть надгробие статского советника Николая Ларионова. Он являлся инспектором народных училищ Томской губернии и контролировал работу образовательных учреждений.

Каждый год по весне, когда происходит сброс воды, люди бродят по улицам старого города в надежде найти любое напоминание о жизни прежнего Бердска. Из этих находок многие попали в бердский городской музей. И в августе этого года музейщики открыли выставку «Следы на песке», рассказывающую о находках на дне водохранилища.

Основную часть экспонатов, представленных на выставке, нашел и подарил музею Алексей Солоницын. Здесь и находки Светланы Ковалевской, Валерия Чашкова, Игоря Прокопенко, Татьяны Ширшовой, Юрия Баркина, Виктора Батенева, Юрия Попова, Александры Огневой, Анатолия Воронкова и других.

Экспонаты рассказывают не только о жизни бердчан в старом городе, их нравах, переселении, но и о море, как живом организме, хранящем на дне множество тайн и загадок. И как будто знает время, когда каждую нужно выдать на поверхность. Чтобы люди приняли бесценный исторический дар.

Переселение бердчан на новое место, на 8 км об Оби, было непростым. Затратным в финансовом плане. На переезд было потрачено 52 млн рублей, в том числе 17 млн рублей выдали в качестве беспроцентной ссуды на переезд жителей. Бердчан обеспечили бесплатными лесом, оконным стеклом, материалом для кровли и другим материалом на строительство нового жилья. Они переехали, но предметы старого времени остались и оказались при затоплении на морском дне.

И так время от времени море отдает старинные монеты, в том числе и серебряные, пуговицы, замки, элементы конской упряжи, украшения, столовые приборы и многое другое.

Среди разной бесценной мелочи на выставке есть кожаный портсигар. Японский. Возможно, привезен в Бердск с войны с японцами. Затерялся кем-то при переезде.

Интерес предоставляет тесло или иначе пазник. Топор, в котором лезвие расположено перпендикулярно топорищу. Он использовался при строительстве без применения гвоздей.

Несомненный интерес вызовет обломок гаечного ключа, которым ремонтировали трактор «Фордзон-Путиловец». Когда в СССР была напряженная ситуация, власть закупила несколько тракторов «Фордзон», разобрали их по запчастям, отлили такие же запчасти и на Путиловском заводе собрали «Фордзоны-Путиловцы». Они обошлись недорого и очень выручили сельское хозяйство.

Нож для сыра твердых сортов с вилочкой на конце несомненно некогда принадлежал зажиточной семье. Возможно, купеческой. Данный нож еще использовали для сливочного масла и лимонов.

Молодому поколению будет удивительно увидеть щипцы для сахара. Ведь сахар раньше кололи, а потом уже клали в чашку с чаем.

Есть ювелирные украшения, одно кольцо даже с вензелем. А размер другого кольца способен удивить. Это ж какой палец надо иметь, чтобы носить такое колечко.

Кто-нибудь знает, что такое урыльник? Оказывается, это кувшин для умывания. На выставке его можно увидеть воочию.

Есть очень много стеклянных флаконов и бутылочек — от туалетной воды и от уксуса. Оказывается, раньше уксус шел только в бутылочках треугольной формы, чтобы по ошибке не перепутать с другими жидкостями. Такими они были до 1970 года.

Каждый предмет несет в себе свою историю. И много поведает о жизни и быте старого Бердска в давние времена.