Выявили 5 670 новых случаев COVID-19 за сутки в России

Ситуация c Covid-19 не меняется

На 16 сентября в России подтверждено 1079519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено 5670 новых инфицированных. Как отмечается, из этого количества 23,1% выявлены активным поиском и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода, всего с начала эпидемии — 18917.

Случаи COVID-19 обнаружены во всех регионах России. Больше всего новых заболевших в Москве (750) и Санкт-Петербурге (207). Затем идут Московская область (173) и Ростовская область (167).

Всего в мире зафиксировано 29,6 миллиона случаев заболевания. Больше всего заболевших в США (6,69 миллиона), Индии (5,02 миллиона), Бразилии (4,38 миллиона).