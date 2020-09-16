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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

17:00 16.09.2020 Фото: pixabay.com
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После Олимпиады-2018, где спортсменка выиграла две серебряные медали в одиночном катании и командных соревнованиях, она перешла к Брайану Орсеру и стала тренироваться в Торонто.

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

После Олимпиады-2018, где спортсменка выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла к Брайану Орсеру и стала тренироваться в Торонто.

В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира. Также среди ее наград — золото (2016 и 2017) и серебро (2018) чемпионата Европы, золото (2016 и 2017) и бронза (2015) чемпионата России, а также золото финала Гран-при (2015 и 2016).

Сейчас фигуристка занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Этой осенью Медведева примет участие в первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве.

Источник: rsport.ria.ru

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