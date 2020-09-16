Шойгу обсуждает военное сотрудничество в Минске

В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020". Накануне для участия в маневрах в республику прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

В Минобороны республики сообщили, что цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.

Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в среду в Минск с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства Белоруссии.

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, - отмечается в сообщении. - Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России".

В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020". Накануне для участия в маневрах в республику прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.

Источник: ТАСС