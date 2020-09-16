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Видеоблогер-неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска

17:13 16.09.2020 Фото: pixabay.com
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Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере.

Видеоблогер неонацист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска
Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска

Известный российский активист Максим Марцинкевич покончил с собой, - пишет издание Baza.
"Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере.

В своём прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

Записку он закончил словами «Простите меня»."

Максим Марцинкевич - видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве.
С 2008 по 2014 был трижды приговорён к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
27 июня 2017 года Марцинкевич был приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов.

В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре 2018 Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к тому же наказанию.
Сыграл одну из ролей в фильме Ильи Хржановского "Дау. Вырождение", премьера которого состоялась в феврале 2020 на Берлинском кинофестивале.

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От редакции

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222, 16 сентября 2020 17:59
С огромной долей вероятности, довели до суицида или просто убили. Макс не похож на человека, который бы во благо администрации, решил себя убить.

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