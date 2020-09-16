Видеоблогер-неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска

Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере.

Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска

Известный российский активист Максим Марцинкевич покончил с собой, - пишет издание Baza.

"Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере.

В своём прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.



Записку он закончил словами «Простите меня»."

Максим Марцинкевич - видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве.

С 2008 по 2014 был трижды приговорён к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)

27 июня 2017 года Марцинкевич был приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов.

В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре 2018 Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к тому же наказанию.

Сыграл одну из ролей в фильме Ильи Хржановского "Дау. Вырождение", премьера которого состоялась в феврале 2020 на Берлинском кинофестивале.