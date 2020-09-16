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Заставил выдать квартиру 44,8 кв. метров тяжело больному инвалиду мэрию прокурор Бердска

18:00 16.09.2020 Фото: pixabay.com
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Роман Сивак внес главе администрации Бердска Евгению Шестернину представление, требования которого признаны обоснованными.

Заставил выдать квартиру 44,8 кв. метров тяжело больному инвалиду мэрию прокурор Бердска
По требованию прокурора тяжело больному инвалиду в Бердске дали квартиру

Прокурор Бердска обязал местную администрацию исполнить жилищное законодательство в отношении инвалида. Проверку прокурор провел по обращению родителя инвалида. Так, установлено, что инвалид страдает тяжелой формой хронического заболевания и относится к лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- По законодательству он имеет право на внеочередное получение по договору социального найма благоустроенного жилого помещения, - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как выяснилось, администрация Бердска в 2016 году приняла многодетную семью, в которой воспитывается инвалид, на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Но жилым помещением так и не обеспечила.

Прокурор Роман Сивак внес главе администрации Бердска Евгению Шестернину представление, требования которого признаны обоснованными.

Инвалид уже получил отдельную благоустроенную 1-комнатную квартиру площадью 44,8 кв. м в жилом доме. С законным представителем инвалида заключен договор социального найма жилого помещения. Жилищные права семьи заявителя и его ребенка-инвалида восстановлены.

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