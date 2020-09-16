Заставил выдать квартиру 44,8 кв. метров тяжело больному инвалиду мэрию прокурор Бердска

По требованию прокурора тяжело больному инвалиду в Бердске дали квартиру

Прокурор Бердска обязал местную администрацию исполнить жилищное законодательство в отношении инвалида. Проверку прокурор провел по обращению родителя инвалида. Так, установлено, что инвалид страдает тяжелой формой хронического заболевания и относится к лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- По законодательству он имеет право на внеочередное получение по договору социального найма благоустроенного жилого помещения, - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как выяснилось, администрация Бердска в 2016 году приняла многодетную семью, в которой воспитывается инвалид, на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Но жилым помещением так и не обеспечила.

Прокурор Роман Сивак внес главе администрации Бердска Евгению Шестернину представление, требования которого признаны обоснованными.

Инвалид уже получил отдельную благоустроенную 1-комнатную квартиру площадью 44,8 кв. м в жилом доме. С законным представителем инвалида заключен договор социального найма жилого помещения. Жилищные права семьи заявителя и его ребенка-инвалида восстановлены.