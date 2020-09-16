Второй раз за месяц задержали зарплату медикам ЦГБ Бердска в пандемию. Что на это ответила главврач Дробинская?

Теперь это норма у нового главврача? Почему нет никакой управы? У большинства работников кредиты и ипотеки, - сетуют медики.

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Второй раз за месяц пожаловались на задержку зарплаты медики Бердска в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, "Нас держат за рабов"- писали медики. За июль им не заплатили 35% зарплаты. За жалобы их обещали уволить.

- Снова задерживают зарплату. Теперь это норма у нового главврача? Почему нет никакой управы? У большинства работников кредиты и ипотеки. Выплатили только 87% от зарплаты. Я понимаю, что это не 50% и не 60%, но все же это 3 тыс. руб. - 4 тыс. руб. имеют вес, - отмечает обратившийся медик в письме от 16 сентября.

Также медработник интересуется, почему в больнице большой дефицит физраствора и глюкозы? "Не с наших ли зарплат собираются его приобрести?" - отмечает бердчанка. В предыдущих обращениях медики также отмечали, что в больнице дефицит препаратов, канцелярии и постельного для пациентов.

- Зарплата выплачена в размере 87%, в соответствии с выполнением государственного задания за август месяц. Остаток денежных средств будет выплачен после 21 сентября, - дала комментарий Алла Николаевна "Курьер. Среда. Бердск" в тот же день.

Напомним также, что в последний раз "Курьер. Среда. Бердск" сказали "Спасибо за публикацию": Выплатили остатки 35% зарплаты медикам ЦГБ Бердска вечером в день публикации материала.