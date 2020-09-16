Бог направил: Помочь бедным материально и молитвой хочет верующая семья Дубко из Бердска

Пока Нина и Сергей помогали только людям, оказавшимся на грани нищеты в соседних деревнях. Но пришло понимание, что в их поддержке нуждаются и бердчане.

У Сергея и Нины Дубко уже есть подопечные семьи, но только не в Бердске

Окажет посильную помощь людям, находящимся в трудной жизненной семья из Бердска.

- Хотим обратиться к людям, которые по каким-то причинам в наше нелегкое время находятся за гранью бедности (если вы многодетная семья, инвалид, пенсионер или просто семья, которая нуждается в поддержке и помощи), и мы готовы оказать посильную помощь. Мы верующая семья и готовы делать что-то, чтобы жизни людей менялись, - прислали сообщения в «Курьер. Среда. Бердск» Нина и Сергей Дубко.

Нина и Сергей вместе не так давно. Венчаны. Воспитывают дочь Сергея от первого брака — ее мама умерла. Супруги планируют завести совместных деток.

- Мы снимаем квартиру, у нас есть дом, где расположен склад вещей для детей разных возрастов, для мамочек. Мы ездим по близлежащим селам и помогаем людям, где-то оказываем материальную помощь, где-то руками помогаем. Но я живу в Бердске, и есть желание помочь бердчанам. Я сегодня молился и мне пришло понимание, что и в Бердске много людей нуждаются в помощи. Я решил дать объявление, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября Сергей Дубко.

У Сергея Дубко есть свое небольшое дело, он человек с руками. Из личных средств он вкладывает в благое дело, стараясь помочь другим. Благотворительный фонд с женой они пока не открыли, но планируют сделать это. Чтобы к ним обращались не только нуждающиеся, но и те, кто готов им помочь.

Чаще всего супруги сами находят тех, кто нуждается в их поддержке.

-Я человек верующий. Я молюсь, и мне приходит какое-то направление. Например, Бурмистрово. Я собираюсь и еду в ту сторону. Приезжаю туда и интересуюсь у жителей, есть ли семьи, нуждающиеся в помощи. Не затрагиваю власти. Есть несколько семей, с которыми мы тесно сотрудничаем. Одной, где четверо детей, я предоставил поддержку. С этой семьей мы уже дружим. Мужа я взял к себе на работу. Парень рукастый. Даем ему возможность зарабатывать деньги. Деткам к школе вещи отправили.

Самый главный помощник для Сергея его супруга. Они все делают вместе.

-Мы готовы людям не только помогать материально, но и молиться за них. Оказывать моральную поддержку. Многие люди нуждаются в исцелении. Есть одинокие люди. Меня наняла бабушка из Евсина сделать ей отмостку. Я ей сделал за работу большую скидку. А теперь помогаю ей. Она одинокая, у нее умер муж. Она по нему сильно скучает. Стараюсь общаться с ней почаще, пишу каждый день. Ее дети и внуки живут далеко. Подобных историй очень много на самом деле.

Сергей будет рад, если найдутся единомышленники и будут с ним и его супругой помогать нуждающимся в поддержке людям. Те же, кто испытывает трудности в жизни, могут обращаться к ним, и Нина, и Сергей Дубко, окажут посильную помощь. Мимо людей, попавших в бедственное положение, они никогда не пройдут мимо.

Номер телефонов для контактов : 8-913-720-83-22 (Сергей), 8-953-768-29-64 (Нина).