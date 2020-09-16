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Отменить приговор Ефремову просит владелец разбившегося в ДТП фургона

18:10 16.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Представитель компании попросил признать "Стоун-XXI", где работал погибший Сергей Захаров, потерпевшей стороной по делу.

Отменить приговор Ефремову просит владелец разбившегося в ДТП фургона
Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым автомобиля просит отменить приговор актеру

Компания "Стоун-XXI", владевшая автомобилем, который участвовал в ДТП с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор актеру и попросила признать себя потерпевшей стороной по делу. Об этом ТАСС в среду сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим", - сказала собеседница агентства.

Ранее приговор обжаловал бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена. Пашаев ранее сообщил, что подал краткую апелляционную жалобу на приговор.

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