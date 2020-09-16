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Кому еще разрешил работать и встречаться с 16 сентября 2020 губернатор в Новосибирской области?

18:47 16.09.2020 Фото: Nso.ru
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Последними до сегодняшнего постановления Травникова разрешили открыться театрам, концертным организациям и кинотеатрам. Кто следующий?

Кому еще разрешил работать и встречаться с 16 сентября 2020 губернатор в Новосибирской области?
Правительство Новосибирской области разрешило возобновить работу аквапарков и проведение симпозиумов

В Новосибирской области разрешается работа аквапарков, а также проведение научных конференций, форумов, симпозиумов. Соответствующие документы были одобрены 16 сентября на внеочередном заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как доложил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Вадим Васильев, в соответствии с изменениями, вносимыми в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п, возобновляется работа аквапарков и деятельность по организации и проведению научных конференций, форумов, симпозиумов и иных подобных мероприятий в сфере науки. Аналогичные изменения отражены и в изменениях в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п.

Предложенные изменения по возобновлению работы аквапарков, а также проведению научных конференций, форумов, симпозиумов были одобрены на заседании Правительства региона.

Также на заседании были одобрены изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.08.2020 № 375-рп «О подготовке и проведении в Новосибирской области в 2020 году отдельных мероприятий» – в регионе разрешено провести Всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников Сибирского федерального округа.

Документы вступят в силу с момента их опубликования на официальном сайте правительства Новосибирской области.

Для справки
Напомним, что поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки.

Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д.

С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади.

С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами, с 11 августа – работа бань и саун, с 12 сентября – работа театров, кинотеатров и концертных организаций.

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