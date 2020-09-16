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Упростил въезд в Россию иностранцам к родственникам Мишустин

19:43 16.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Они "смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года" на основании письменного заявления гражданина РФ, к которому запланирован визит, уточнил премьер-министр.

Упростил въезд в Россию иностранцам к родственникам Мишустин
Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России

Иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке оформить визы на посещение России сроком до одного года. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и [порядок] пребывания на территории России близких родственников наших граждан - супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство", - сказал глава кабмина, пояснив, что речь идет о проекте поправок в соответствующий закон.

По словам Мишустина, родственники-иностранцы "смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года", и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления гражданина РФ.

"Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы", - добавил премьер.

Как отметил Мишустин, это позволит создать "более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами". По словам премьера, это также облегчит жизнь тем, кто захочет остаться в России, так как "у них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство".

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