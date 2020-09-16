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Скончался прямо в отделе полиции задержанный дебошир. Он бегал по улице и бил машины

20:08 16.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По факту случившегося проводится проверка. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Скончался прямо в отделе полиции задержанный дебошир. Он бегал по улице и бил машины
Задержанный в Москве хулиган умер прямо в отделении полиции

Задержанный в Москве за хулиганство мужчина умер прямо в камере столичного СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Очевидцы сообщили в полицию, что по Проектируемому проезду столицы бегает неадекватный мужчина. По словам жителей, он бил машины и вел себя агрессивно. Очевидцы сочли, что хулиган находится под воздействием наркотиков.

Приехавшие на место сотрудники полиции задержали хулигана и увезли в следственный изолятор. Там мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Однако вскоре пришлось вызывать скорую помощь: задержанный вел себя неадекватно, катался по полу и размахивал руками.

"В 17:01 сотрудник полиции обнаружил, что мужчина перестал подавать признаки жизни, и был осуществлен повторный вызов наряда скорой медицинской помощи. В 17:13 прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть доставленного", - сообщили в пресс-службе МВД.

По факту случившегося проводится проверка. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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