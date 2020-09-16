Где найти деньги после кризиса, знает Мишустин: рост налогов и акцизов

Премьер отметил, что "целый ряд выделенных средств расходовались неэффективно или вообще не расходовались, лежали мёртвым грузом на бюджетных счетах". Их перенаправят на первостепенные задачи.

Михаил Мишустин провел заседание правительства о бюджете

На заседании правительства РФ 16 сентября говорили о бюджете, который нужно сформировать в условиях кризиса из-за пандемии. Глава кабмина Михаил Мишустин назвал источники пополнения казны, передает сайт правительства.

Дословно

- Важно помнить, что бюджет – это финансовый документ. Но это документ не о цифрах. Он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем жизни людей в нашей стране.

Отсюда – пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы. Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше ви́дение налоговой политики. Вот лишь некоторые из наших предложений.

Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

Дополнительные доходы должны принести в наш бюджет и пересмотры соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран. С Кипром и Мальтой такие соглашения уже подписаны. Мы продолжим работу в этом направлении.

Важнейший законопроект по налогу на доходы физических лиц. Президент предложил установить 15-процентную ставку подоходного налога для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Сегодня этот закон также рассматривается Правительством, и он входит в пакет бюджетообразующих законов. Почему это важно? Потому что Президент ясно сказал, что все средства, полученные за счёт этого повышения, будут направлены на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями.

Очень важно, что за каждой задачей, которую надо решить нашей стране, стоит финансовое обеспечение и источник этих средств. Вот смысл тех законопроектов, которые мы вносим в Государственную Думу.

Результат нашей работы, безусловно, будет оцениваться в парламенте, когда будут рассматриваться эти законопроекты. Но главное – результат нашей работы будут оценивать люди в зависимости от того, как благодаря этим законам будут решаться проблемы, которые их волнуют. Поэтому именно сегодня, в условиях финансовых ограничений, мы ставим задачи не только о выделении денег, но и об эффективности их расходования, потому что работа над бюджетом позволила выявить новые резервы. Целый ряд выделенных средств расходовались неэффективно или вообще не расходовались, лежали мёртвым грузом на бюджетных счетах. В период борьбы с кризисом нам удалось перенаправить эти средства на решение важнейших для людей вопросов.

Сегодня у нас стоит задача при формировании следующей трёхлетки не допустить, чтобы средства расходовались неэффективно, а значит, нужна дополнительная гибкость, дополнительная возможность для Правительства реагировать на те вызовы, которые будут появляться во время исполнения бюджета.

Вместе с парламентом по поручению Президента мы эти необходимые полномочия на 2020 год получили. Нам предстоит рассмотреть поправки в бюджетное законодательство, которые дают возможность этот механизм, доказавший свою эффективность, перенести и на следующий год. Это происходит не в ущерб тщательности рассмотрения законов и парламентского контроля. И даёт возможность создания нового эффективного бюджетного механизма, который позволит реально выполнять те задачи, на которые мы направляем средства в бюджете.

Сегодня завершается важнейший этап бюджетного процесса – подготовка проекта бюджетного документа. Но хотел бы обратить внимание всех и подчеркнуть: это не конец работы. Это начало работы. Не последний этап бюджетного процесса. Это первый этап. Теперь результаты этой работы нам предстоит защищать в парламенте. Нам важно, чтобы наши предложения прошли все обсуждения. Мы можем принимать любые налоговые и бюджетные законы. Но если они непонятны людям, для которых мы их принимаем, они никогда не будут до конца реализованы.

Коллеги, это ваша персональная ответственность и обязанность – идти в Государственную Думу и лично представлять там каждую государственную программу. Мы должны объяснить, на что выделяется каждый рубль. Показать, что стоит за каждой цифрой закона о бюджете, который мы сейчас вносим в парламент. И какой эффект, с нашей точки зрения, получим и в какие сроки. А главное – что это даст людям и стране.