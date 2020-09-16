Особняком за 5 млрд рублей владеет престарелая мать министра Мантурова

СМИ: в мае 2020 года Тамара Мантурова подарила сыну-министру одноэтажный коттедж в Пирогово. Кроме того, она переписала на главу Минпромторга еще один особняк в центре Геленджика.

«Собеседник»: пожилой матери министра промышленности принадлежит особняк за ₽5 млрд

Пожилой матери министра промышленности РФ Дениса Мантурова принадлежит особняк под Москвой, стоимость которого можно оценить в 5 млрд рублей. Об этом пишет «Собеседник». Дом, записанный на 84-летнюю Тамару Мантурову, находится в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь особняка — больше 4 тыс. квадратных метров. На земельном участке в 2,5 гектара находятся также гостевой дом площадью в 1,5 тыс. квадратных метров и хозяйственный блок.

Над проектом дома, по данным издания, работала итальянская фирма «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс. Неподалеку от особняка находится и дом самого Дениса Мантурова.

«Собеседник» также указывает, что в мае текущего года Тамара Мантурова подарила сыну-министру одноэтажный коттедж в Пирогово. До семьи Мантуровых дом принадлежал главе администрации президента Антону Вайно. Кроме того, в марте Тамара Мантурова переписала на сына еще один особняк, доставшийся ей по наследству от покойного мужа: дом площадью более 3 тыс. квадратных метров находится в центре Геленджика.

В начале сентября «Ведомости» писали, что семья Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малая Дмитровка в центре Москвы. По словам источников газеты, отель был приобретен «пару лет назад» и на тот момент он назывался Golden Apple. Новые владельцы реконструировали его, после чего передали в управление крупному международному гостиничному оператору Hilton Worldwide. Обновленный отель на 95 номеров под новым брендом был открыт летом прошлого года. Название выбрали в честь русского писателя, который якобы любил там останавливаться. Стоимость проживания в отеле, по данным Booking.com, начинается от 7800 рублей за ночь.