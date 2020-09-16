В анализах Навального нашла "Новичок" шведская лаборатория

Одна капля вещества ядовитого нейротоксина, обнаруженного в крови оппозиционера, может убить.

Шведская лаборатория: в пробах Навального найден "Новичок"

Шведский институт оборонных исследований подтвердил, что в крови российского блогера Алексея Навального был обнаружен ядовитый нейротоксин из группы веществ "Новичок". При этом, в ведомстве никаких конкретных доказательств не предоставили.

Как сообщает издание Spiegel, специалист Шведского института оборонных исследований, занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Оса Скотт утверждает, что эти пробы указывают на отравление оппозиционера нейротоксином из группы веществ "Новичок".

"Пробы Алексея Навального содержат нейротоксин группы "Новичок", одна капля которого может убить", - заявила специалист, без предоставления каких-то конкретных доказательств.