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В анализах Навального нашла "Новичок" шведская лаборатория

20:41 16.09.2020 Фото: Инстаграм
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Одна капля вещества ядовитого нейротоксина, обнаруженного в крови оппозиционера, может убить.

В анализах Навального нашла Новичок шведская лаборатория
Шведская лаборатория: в пробах Навального найден "Новичок"

Шведский институт оборонных исследований подтвердил, что в крови российского блогера Алексея Навального был обнаружен ядовитый нейротоксин из группы веществ "Новичок". При этом, в ведомстве никаких конкретных доказательств не предоставили.

Как сообщает издание Spiegel, специалист Шведского института оборонных исследований, занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Оса Скотт утверждает, что эти пробы указывают на отравление оппозиционера нейротоксином из группы веществ "Новичок".

"Пробы Алексея Навального содержат нейротоксин группы "Новичок", одна капля которого может убить", - заявила специалист, без предоставления каких-то конкретных доказательств.

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От редакции

А почему в России "новичка" не нашли?

Аноним, 16 сентября 2020 21:23
НВР: а потому что нет в РФ современных масс-хроматографов. И не будет ибо не продаст никто, а сами мы уже даже нефть на шельфе добывать не в состоянии, какие уж там современные технологии...

Впрочем оно и лучше. Был бы - Навального не выпустили бы.
Raven, 16 сентября 2020 21:39
Логика где? Сами отравили, но не обнаружили А потом еще выпустили недоотравленного в Германию
Raven, 16 сентября 2020 21:37
НВР:
Потому что его там и не было.Вот и не нашли

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