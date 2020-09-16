Победивший на выборах с "Умным голосованием" Навального вступит в "Единую Россию" в Новосибирске

Александр Мухарыцин участвовал в выборах как независимый кандидат, он одержал победу в 39-м округе, выиграв у единоросса. "Умное голосование" имеет цель "свалить" партию власти.

В Новосибирске депутат, поддержанный «Умным голосованием», вступит во фракцию ЕР

В Новосибирске депутат Александр Мухарыцин, избранный в горсовет при поддержке проекта Алексея Навального «Умное голосование», заявил, что войдет во фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает «Московский комсомолец. Новосибирск».

Мухарыцин участвовал в выборах как независимый кандидат, он одержал победу в 39-м округе, выиграв у единоросса Валерия Черныха. «Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию „Единой России“», — рассказал он.

Депутат заявил, что не имеет никаких обязательств перед проектом «Умное голосование».

«Я упорно работал на своем округе последние 15 лет. Можно сказать, это скорее я поддержал „Умное голосование“, которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг. Я абсолютно уверен, что одержал бы победу без поддержки всяких компьютерных технологий. Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по интернету, неизвестно от кого», — сказал Мухарыцин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", оппозиционер Алексей Навальный запустил в 2019 году проект "Умное голосование" как раз для того, чтобы "свалить" партию власти.