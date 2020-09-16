Вооружается Лукашенко: У Путина попросил новейшее российское оружие

Лукашенко попросил у Путина новейшее оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить республике новейшие виды вооружения, передает БелТА.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — сказал Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее Лукашенко на встрече с Шойгу предложил провести новые совместные военные учения.

Как сообщалось, министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом на фоне проходящих в Белоруссии совместных учений «Славянское братство-2020». В них участвуют до 1,5 тыс. военных и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В октябре планируются еще одни совместные учения РФ и Белоруссии при участии других стран.