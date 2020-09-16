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Забрызганы кровью все стены: видео с места изнасилования и убийства девочек-сестер из Новосибирской области опубликовал СК

21:39 16.09.2020 Фото: vk.com
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Предположительно, он приревновал сожительницу, которая была на работе больше суток, и решил отыграться на ее детях 9 и 13 лет. Прежде чем зверски зарезать девочек, он их изнасиловал. Подозреваемого объявили в розыск.

Забрызганы кровью все стены: видео с места изнасилования и убийства девочек сестер из Новосибирской области опубликовал СК
По подозрению в убийстве в розыск объявили сожителя женщины Виталия Молчанова

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства детей под Ярославлем. Подозревают сожителя их матери, который объявлен в федеральный розыск.

Следственный комитет России опубликовал оперативную видеозапись с места убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.

Дети приехали в тихий городок из Омска вместе с матерью, которая надеялась построить семью с интернет-знакомым. Вместе они прожили около месяца. Стало известно, что до переезда в Омск семья жила в п. Краснозерском Новосибирской области.

15 сентября женщина, вернувшись в работы, обнаружила мёртвыми своих дочерей 8 и 13 лет. На опубликованных СК кадрах видно, что стены в квартире, где произошло убийство, забрызганы кровью.

По подозрению в убийстве в розыск объявили сожителя женщины Виталия Молчанова, который освободился из мест лишения свободы 4 месяца назад. Там он и познакомился с Валентиной. Предположительно, он приревновал сожительницу, которая была на работе больше суток, и решил отыграться на ее детях 9 и 13 лет. Прежде чем зверски зарезать девочек, он их изнасиловал.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава СК взял расследование дела под свой контроль.

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