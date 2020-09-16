Скандальную застройку вместо парка в Южном обсудит с народом власть Бердска. Больше публичные слушания не переносили

Оказалось, перенос с 4 сентября на 21-е не был связан с выборами. Просят построить 8-этажки вместо парка в Южном сами бердчане, объяснили чиновники. Но в мэрию на слушания снова не пустят.

Новый Школьный микрорайон в Южном, по последним данным, застроят 4-этажками

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в проект планировки территории микрорайона Южного Бердска пройдут 21 сентября. На эту дату перенесли обсуждение, первоначально намеченные на 4 сентября.

Место проведения: задний двор территории управления образования рядом со зданием мэрии.

-Цель мероприятия: Осуществление взаимосвязи органов местного самоуправления с населением, выявления общественного мнения и информирования по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания. Ответственные: Добкин И.В., Есиков Д.С., тел. 2-00-79, - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Но все-таки в постановление мэра на эту тему внесли изменения. Предполагалось, что публичные слушанию по застройке Южного пройдут 21 сентября в 15.00 в конференц-зале горадминистрации, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В мэрии Бердска объяснили перенос публичных слушаний по скандальной теме застройки многоквартирными домами микрорайона Южного с 4 сентября на 21-е. «Южане» предполагают, что чиновники не стали будоражить людей перед выборами депутатов заксобрания Новосибирской области, прошедшими 13 сентября.

Как следует из официального ответа администрации на устный запрос «Курьер. Среда. Бердск», причина кроется в другом. Оказывается, это сами «граждане г. Бердска» попросили комиссию по землепользованию и застройке изменить зону земельного участка, где собираются строить, с Ж-3 (малоэтажное строительство до 4-х этажей) на зону среднеэтажной застройки, разрешающую возводить дома высотой до 8 этажей.

- Комиссия проголосовала за это предложение, в дальнейшем протокол комиссии был представлен Главе города на утверждение. Евгений Анатольевич отклонил (отправил — прим. ред.) этот вопрос на доработку проектировщикам, с предложением оставить зону застройки до четырех этажей. По новым правилам землепользования, эта зона называется – Зона малоэтажной застройки (ЖМЛ), в старых правилах эта зона была – Ж-3. Замглавы Владимир Захаров, ранее сообщал об ошибке в проектах, в связи с которой и была путаница в названиях. В связи с доработкой предложения проектировщиками, публичные слушания переносятся с 4 сентября 2020 на 21 сентября 2020 года, - сказано в ответе мэрии (стилистика и пунктуация сохранены).

Генплан - не указ, поправим

Однако, судя по протоколу, чиновники на заседании комиссии 27 июля вполне осознанно обсуждали смену зоны и оперативно проголосовали единогласно за разрешение строить 6 этажей на пустыре возле новой школы. Несмотря на явное противоречие генеральному плану Бердска, предусматривающего в Южном 4-этажки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Южане» обращают внимание на «оперативность» принятия решения о переводе земли в зону высотной застройки. Из переговоров становится понятно, этажность повышают из-за того, что парку отдают большую территорию, видимо, чтобы не подводить застройщика. Кто-то из членов комиссии напоминает, что сие противоречит генплану и правилам землепользования, кто-то — о том что новая зона позволяет строить дома до 8 этажей. Но в итоге отмахнулись — все исправим.

Стоит отметить, что депутат Владимир Голубев, брат вероятного застройщика Южного Виктора Голубева, на время обсуждения вышел, что зафиксировано протоколом. Напомним, власть собирается строить в Южном на пустыре микрорайон Школьный. Проект планировки застройки многоквартирными домами подготовило ООО «Янтарь».

Путаница случилась

Владимир Захаров позже дал пояснения по застройке Южного. Он подробно рассказал о делении пустыря у новой школы на зоны и объяснил, откуда «всплыли» 6-этажки:

- Будут три зоны отдыха — активного, пассивного и детская, как мы и договаривались год назад. Я лично встречался с горожанами и обещал парковую зону оставить. Дальше идет зона для застройки. Хочу сказать, что это будет малоэтажное строительство — не выше 4 этажей. Информация о том, что там будет другая зона, не соответствует действительности.

Между тем Захаров поблагодарил СМИ за то, что подняли тему застройки южного. Чиновники вернулись к работе комиссии и обнаружили ошибку. По его словам, объясняется это сменой названий зон земельных участков:

- Идет смена старых названий на новые и произошла путаница. Глава города нас поправил. Мы это обнаружили. И заверяю официально: мы сейчас готовим публичные слушания по проекту планировки данной территории, по правилам землепользования и застройки там будут дома до четырех этажей. Это зона малоэтажной застройки. Хочу успокоить земляков, жителей микрорайона Южного, что строить там будут, как я обещал, как обещала администрация, малоэтажки.

Захаров отметил, что постарается сделать все, чтобы подобных сбоев в работе администрации больше не происходило.

Чем грозят высотки Южному?

Между тем, житель Южного Владимир Иванов предостерег от возведения многоэтажных домов, перечислив, чем, по его мнению, обернется такое строительство:

-Во-первых, самый главный вопрос – повышение уровня грунтовых вод. Вода в погребах есть уже на 11-м квартале (ближайшие к ул. Космической дома) микрорайона Южного. В это засушливое лето, с введенной системой понижения уровня грунтовых вод вода появилась в цоколях жителей улицы Новой. Строительство 10 домов в 6 этажей резко усугубит ситуацию с грунтовыми водами для жителей от ул. Космической, Гагарина, Красноармейской до ул. Водосточной.

-Во-вторых, ухудшится инсоляция домов и участков по улицом Рогачева и Поэта Сорокина.

-В-третьих, в проекте планировки все автомобильные парковки вынесены из дворовых территорий (дворы будут закрытыми) на улицы Рогачева, Поэта Сорокина и Арбат. И это будет более 300 парковочных мест, которые создадут напряженность в данном месте.

Владимир Алексеевич полагает, что администрация Бердска не прислушивается к мнению жителей и полностью их игнорирует. Поэтому не исключает акции протеста в виде одиночных пикетов, так как массовые митинги мэрия не согласовывает, ссылаясь на ограничения в коронавирус.

- Мы должны высказать недоверие власти города, - категоричен Иванов.

Он напомнил, что первоначально парк занимал большую площадь пустыря возле новой школы в Южном, что очень радовала местных жителей. Но после переиграли, оставив три узких полоски "для активного и пассивного отдыха".