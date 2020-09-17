Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек.

В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова

В сообщении также утверждалось, что раньше девушка занималась эскортом.

В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, однако счастье молодых продлилось недолго. С неизвестного номера спортсмен получил откровенные видео с участием девушки, похожей на его возлюбленную. В сообщении также утверждалось, что она якобы занимается эскортом. На кадрах темноволосая красавица позирует в нижнем белье, показывая язык адресату.

О прошлом невесты стало известно прямо в разгар свадьбы. По словам анонимного источника, кадры предназначались женатому бизнесмену, который состоит в списке Forbes. Несмотря на то что девушка сама из обеспеченной семьи, мужчина якобы обеспечивал её и одаривал дорогими подарками. О чём прекрасно догадывалась его законная супруга, которая и задумала отомстить подобным образом. Впрочем, никакого иного подтверждения этим словам нет.

Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошёл в комнату к ней (у осетин невеста отдельно стоит)... Он взял её за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать её: "За что ты так со мной?" - Источник.

Сейчас девушка уехала в Москву, а её отец попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек. Впрочем, по данным канала Yobajur, разоблачение могло произойти и в другой день. Следующий источник подтвердил историю, но отметил, что разоблачающие видео прислали через четыре дня после торжества.

Источник: life.ru