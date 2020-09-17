Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

В сообщении также утверждалось, что раньше девушка занималась эскортом.
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, однако счастье молодых продлилось недолго. С неизвестного номера спортсмен получил откровенные видео с участием девушки, похожей на его возлюбленную. В сообщении также утверждалось, что она якобы занимается эскортом. На кадрах темноволосая красавица позирует в нижнем белье, показывая язык адресату.
О прошлом невесты стало известно прямо в разгар свадьбы. По словам анонимного источника, кадры предназначались женатому бизнесмену, который состоит в списке Forbes. Несмотря на то что девушка сама из обеспеченной семьи, мужчина якобы обеспечивал её и одаривал дорогими подарками. О чём прекрасно догадывалась его законная супруга, которая и задумала отомстить подобным образом. Впрочем, никакого иного подтверждения этим словам нет.
Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошёл в комнату к ней (у осетин невеста отдельно стоит)... Он взял её за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать её: "За что ты так со мной?" - Источник.
Сейчас девушка уехала в Москву, а её отец попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек. Впрочем, по данным канала Yobajur, разоблачение могло произойти и в другой день. Следующий источник подтвердил историю, но отметил, что разоблачающие видео прислали через четыре дня после торжества.
Источник: life.ru
никогда
Да
Нет
Подставили девченку, откуда у жены экс -- любовника телефоны его друзей и родственников
Конечно
Он ещё легко обошёлся с ней. Мое мнение.
Нет.на месте жениха поступила бы так же
Нет...!!!
Девчонку жаль. Кто по молодости не совершал дерзких и не совсем моральных поступков...Слава всем что в мою молодость не было смартфонов))
Нет.
Да. Не важно что было до меня.
Да,
Все в этом мире не отличаются святостью
Сценарий культового фильма '' Красотка '' в Осетии не канает.
Он правильно поступил нечего позрит весь род
Ничего страшного, лишь бы не курила
Низачто
Неи, нужно было честно все рассказать
Неприятно наблюдать, что она свой язык высовывает везде. Зачем она это делала?
Оставьте их уже в покое.
Ин.8:7 Кто из вас без греха, первый брось нв нее камень.
Нет конечно.