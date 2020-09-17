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Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года

08:38 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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В этот период лучше не принимать никаких важных решений, так как под знаком Рыб, будет достаточно сложно оценить ситуацию.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
В сентябре полнолуние будет наблюдаться 2 числа в созвездии Рыб

Полнолуние и новолуние имеют прямое влияние на все живое планеты. Спутник Земли связан с ее атмосферой и поэтому наблюдаются приливы и отливы, что можно принимать как в прямом, так и переносном смысле.

Полнолуние в сентябре 2020 года

В сентябре полнолуние будет наблюдаться 2 числа в созвездии Рыб. День будет не очень благоприятным, так как может «накрыть» хандрой и безразличием к окружающему. Полнолуние в целом по разному может влиять на человека.

В этот период лучше не принимать никаких важных решений, так как под знаком Рыб, будет достаточно сложно оценить ситуацию. Есть вероятность в рассмотрении деталей из глубокого смысла. Но астрологи отмечают, что найти черную кошку в темной комнате очень нелегко.

В случае если возникает жажда деятельности, то эти силы лучше направить на самосовершенствование. Нужно будет найти «золотую середину» между желанием остаться одному и уделить время близким. В случае тревоги, поддержку нужно искать в кругу семьи. На первый взгляд общение покажется безрезультатным, но может натолкнуть на правильную мысль.

Когда в сентябре 2020 года будет проходить новолуние

В сентябре текущего года новолуние будет проходить 17 числа в созвездии Девы.

Астрологическое явление может негативно повлиять на чувства человека, могут наблюдаться гнев и раздражении. Вероятнее всего эти эмоции будут вызваны тем, что нарушится привычный порядок жизни. Но не стоит силы тратить на негатив, нужно выяснить, что именно его вызывает и постараться разобраться с источником.

В этот день не стоит начинать новые дела, но нужно упорядочить существующие. А лучше всего навести порядок у себя в голове. Но подойти к вопросу нужно серьезно, так как все действия имеют последствия.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Ощущаете на себе влияние луны?

Аноним, 05 сентября 2020 11:24
НВР:
Да
Владимир, 05 сентября 2020 11:27
.у меня в эти дни одни неприятности вплоть до совершения травм и преступления

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