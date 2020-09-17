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Общество / Свадьба

После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте

22:47 17.09.2020 Фото: zaurbek_sidakov
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Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.

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Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковЗа интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позораЕщё 208 новостей

Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума. Во время торжества он получил откровенные кадры, где предстала его невеста Мадина, которую заподозрили в эскорте. После этого девушка сбежала в Москву: "семья не простила ей позора", а родной брат и вовсе впал в ярость, рассказали знакомые семьи спортсмена МК.

Её родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами - Знакомые семьи Сидаковых.

При этом якобы девушке помогает скрываться женатый мужчина, с которым она встречалась. Считают, что именно его супруга прислала на свадьбу злополучное видео.

Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет - Знакомые семьи Сидаковых.

Мадина и Заурбек познакомились случайно и не так давно — 28 апреля. У парня было не так много времени, чтобы узнать девушку получше, он всё время был в разъездах. Однако не все склонны верить в то, что его невеста действительно занималась эскортом, ведь она из обеспеченной семьи. А с женатым мужчиной, по некоторой информации, она встречалась три года назад и видео сняла тогда же. Спортсмен же сейчас старается не обсуждать больную тему и посвящает время тренировкам. "Ты никогда не сможешь понять, какой ты сильный, пока быть сильным не окажется твоим единственным выбором! Это и спорт, и все трудности твоей жизни!" — написал он недавно у себя в "Инстаграме".

Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребёнок... Заур, как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем - Знакомые семьи Сидаковых.

Источник: life.ru

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От редакции

А что бы вы сделали на месте жениха в этой ситуации?

Аноним, 03 сентября 2020 06:02
НВР:
Плюнула бы на всех и жила бы счастливо, уехав а другой город, а другие пусть завидуют. Посплетничали бы и заткнулись, как в нартских сказаниях о Шатане и Урызмаг, которые были, на секундочку, братом и сестрой по матери.
Надежда, 15 сентября 2020 11:18
Затравили девушку. Кто знает правда это или нет. Надо точно знать, а потом уже делать все эти комментарии.Он человек публичный может кому-то не нравился, вот и решили ему отомстить. Сейчас в наше время сделать Фотошоп не представляет трудности. Люди будьте добрыми не судите одну сторону. Пусть они сами разберутся. Жаль и родителей.это тоже не принесло никому здоровья. Будьте милосердны и не коментируйте гадости. Всем мира и добра.
Аноним, 07 сентября 2020 16:45
что,родственники не знали, что она встречалась с женатым? Она жила одна ? Достаточно взрослая деаушка, почему у жениха после первой ночи не было вопросов, а тут такая бешеная выходка.Дур Дом.Он показал себя во всей красе.Может и хорошо, что расстслись.
Иоанн, 09 сентября 2020 19:41
О какой первой ночи идёт речь, если он её выгнал со свадьбы!?
Аноним, 09 сентября 2020 01:51
А интересно откуда у интриганки номера жениха и всех его друзей, может она тоже оказывала им интимные услуги?
Аноним, 09 сентября 2020 10:55
Сейчас любые сведения продаются и покупаются , даже о вас.
Лика, 14 сентября 2020 05:23
Может быть сам любовник специально отослал видео,а не жена..
Аноним, 09 сентября 2020 11:03
НВР:
Тяжело судить. Но наверное нужно было невесте открыть правду. А так конечно унизили его перед всеми
Аноним, 09 сентября 2020 11:04
Театр абсурда! Человек боролся за свободные интимные отношения на стороне до свадьбы? На то и напоролся, сколько верёвочки не вейся всё равно конец будет. Странная группа "поддержки незнакомых людей", поддерживающие половую распущенность и садом с геморрой!
Tiny, 14 сентября 2020 02:59
Геморрой я поняла о чем вы)
Аноним, 16 сентября 2020 02:34
Содом и Гомора...хотели сказать
Аноним, 09 сентября 2020 11:36
НВР:
Также
Аноним, 09 сентября 2020 12:14
НВР:
Нашел того подлого бесчестного человека, кто разрушает чужие жизни и посадил за распространение персональных данных и вторжение в частную жизнь, учитывая, что старшее поколение попало в больницу. И за доведение до самоубийства, чтобы эта жена своих детей через решетку видела. Почему она мужу не отомстила?
Аноним, 12 сентября 2020 19:00
Муж её без средств к существованию оставит, а так на девушку всю злость направила.
Ольга, 09 сентября 2020 12:17
Каждое преступление расследуют в первую очередь ответив на вопрос " кому выгодно". Да выгодно ближайшим к нему людям которые были против свадьбы. Тот же тренер и вся команда. У них и телефоны были. А теперь весь этот пиар в прессе, кому он выгоден? Правильно - всё тем же. Денег больше срубят.
Аноним, 09 сентября 2020 13:18
НВР:
Не стала бы позориться! Разбежались бы да и ысе
Аноним, 09 сентября 2020 14:12
НВР:
Просто развелся
Аноним, 09 сентября 2020 16:12
НВР:
То же самое!
Аноним, 09 сентября 2020 16:29
НВР:
То же самое
Аноним, 09 сентября 2020 17:47
НВР:Я бы не бросил эскортницу, а исцеловал бы её ножки(надеюсь, они у неё волосатые!).
Аноним, 09 сентября 2020 19:27
Надо в первую очередь выяснить кто это сделал? Невесту жаль. И жениха жаль. И родителей.
Аноним, 09 сентября 2020 19:40
НВР:
УВ Заурбек гордые и спроведливых Мужчин Ковказа, паступают только так У тебя жизнь, и удача в переди,здоровье и счастье!!!!!
Аноним, 09 сентября 2020 19:53
НВР:
Понять, простить
Аноним, 09 сентября 2020 19:58
НВР:
ПАСТУПИЛ верно, это человек не русский ,а ДЖЕГИТ большото, Кавказа ,свая ,культура , итродиций Так паступают настоящий мужчина и точка ,!!!!!!!
Аноним, 14 сентября 2020 02:02
У этого джигита была первая брачная ночь.он знал с кем пробыл всю ночь.а на утро когда была вторая чать свадьбы он это устроил!все эти фото выслали на 2 день празднования!джигит выставил бы свою жену в первую ночь когда узнал кого взял а не после того как переступил через то но выставил после фото
Анлним, 14 сентября 2020 10:49
Какой он джегит, джегит сделал бы все молча. Пиар все это
Лора, 09 сентября 2020 20:16
НВР вот им всем подавай красивых , стильных моделей.И сидела она со своей красотой выжидая принца на белом коне, абсурд. Ждала Заурбека.Живя в Москве и работая фитнес инструктором.
Аноним, 16 сентября 2020 08:29
Фитнес инструкторы в Москве все ....? Лора, что у вас с головой?
Аноним, 09 сентября 2020 21:30
НВР:
Выгнал за обман
Комендант, 09 сентября 2020 21:45
Тот кто обнародовал эти видео ролики, публично, в самые высокие минуты в жизни каждого человека должен быть наказан. Чем сильнее будет наказание, причем публично,тем больше надежды для пострадавших оправиться от последствий.

В конце концов можно было осведомить одного только новобрачного, причем до свадьбы.
А так это был подлый скрытый удар в самое сердце.
Нет,зло должно быть наказано.

Надеюсь это будет общим знаменателем в этом обсуждении.

Также у каждого здесь есть возможность убедиться на сколько дорого, нашим правоохранителям,
Брак и Семья защита которого гарантируется Конституцией.
Аноним, 09 сентября 2020 22:32
Это завистники хреновы, а он святой!?
Аноним, 09 сентября 2020 23:49
НВР:
Переламал ей все что можна
Аноним, 10 сентября 2020 03:36
НВР:
Он сделал всё правильно девочки нужны только его деньги
Аноним, 14 сентября 2020 12:54
Так у нее больше денег чем у него
Аноним, 10 сентября 2020 14:13
НВР:
6967. Они что первый день в постели лежат, дети малые им что по 16 лет. В их возросте уже 10ками спали, позор то что раньше они не узнали друг друга хорошая пара вышла. Какая разница, раз они понравились и захотели друг друга вай Вай Вай
Аноним, 10 сентября 2020 16:21
НВР:Девушка до свадьбы должна быть непорочная.Воспитание должно идти из семьи.Наверное,нужно было спокойно отвезти девушку идомой и прервать все отрошения
Аноним, 10 сентября 2020 16:33
НВР:
Точно также.
Аноним, 10 сентября 2020 16:47
НВР:
Задолбали парня. Что вы лезите в его жизнь. Ему сейчас поддержка нужна. А не ваши сплетни поганые.
Аноним, 11 сентября 2020 18:45
НВР: так язык высовывают бабы, чтобы показать, что сперму проглотила
Аноним, 12 сентября 2020 00:09
НВР:
Выгнал бы
Аноним, 12 сентября 2020 00:31
НВР:
Задолбали с этой свадьбой, это не новость ,надоели
Олс, 12 сентября 2020 02:09
Вот говорят,что у кавказцев тема секса табуирована. А по факту- они помешаны на этом. Ну какая разница,что там девица ( незамужняя) три года назад своему возлюбленному фоткала? Она уже взрослая тетка,явно не девственница. И брачная ночь уже была ,после первого дня свадьбы. А компромат на второй прислали. Что за средневековье? Настоящий мужик даже в такой ситуации ( хотя она понятна только кавказцам,а не русским и европейцам) встанет горой за свою семью- жену ,прежде всего. Набьет морду любому ,кто ее оскорбит. Потом,если уж такой повернутый ,то тихо расстанется ,объяснит ,что не может жить с этим,бывает. Но то,что произошло- это детский сад. И поведение родителей непонятно- свой ребенок - это принятие на всю жизнь его ЛЮБЫМ .
София, 14 сентября 2020 11:41
Точно
АГЛАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 15 сентября 2020 06:12
Один из немногих комментариев по существу , я сама с Осетии (хотя уже живу 11 лет в другом регионе нашей необъятной)...Считаю, что для девушки важно соблюдать некоторые вещи..И разговор обо всех женщинах нашей Родины, но увы, жизнь намного сложнее...Ситуация сложная ...Вот если честно, я Мадине сочувствую , от нее отвернулись все ..А в чем ее вина??Ну, была связь с мужчиной..Да , это не укладывается в рамки Кавказа...Ну, есть и другая сторона медали .
Кто знает , какие чувства испытывала Мадина к тому мужчине , кто знает, что происходит в семье того мужчины???Кто может сейчас сказать , почему он остался с семьей , а не признался честно в любви к другой ???А может это и не любовь была с его стороны ...В общем , тут надо смотреть со всех сторон.Чего Заурбека жалеть ???Его итак вся страна , вся родня поддерживает...А Мадина что, не человек ???Разве ей не страшно, не больно, разве она не умеет плакать???Вот честно , в этой ситуации хочется поддержать Мадину и сказать ей, что скоро все обо всем забудут...А она должна быть сильной..Все имеют право на свой жизненный путь, у Мадины он таков...Так что , она сделалась от этого недостойной звания человека ??Пусть сейчас в меня летят тапки , но я поддерживаю Мадину , просто посылаю ей лучики добра и свои пожелания скорее оправиться от всей этой паршивой ситуации...Пусть эта девушка обязательно станет счастливой с достойным , мудрым мужчиной
Аноним, 12 сентября 2020 09:04
НВР:
Время лечить, пусть этот случай ЗАУРБЕКУ принесет огромное счастье, удачи в жизни.
Аноним, 12 сентября 2020 10:38
НВР:
Ненадо жениться на ком попало даже как девушка целуется сразу понятно об опыте
Аноним, 12 сентября 2020 11:38
Да оставьте вы их в покое. В мире такое творится,страшнее чем не состоявшая свадьба.Он молодой и найдет себе достойную невесту.даст Аллах.
Аноним, 12 сентября 2020 12:39
НВР:
Да что мусолить эту тему, сколько можно об этом писать? Оставьте людей в покое, они сами как-нибудь разберутся. Такое ощущение что в мире больше нет проблем, нет ничего важнее этого.
ЭниМ, 12 сентября 2020 13:59
Вам писать больше не о чем, каждый день одна и та же новость, уже заезженная.
Аноним, 12 сентября 2020 14:17
НВР:
Жена правильно поступила, молодец!!! Надо уважать чувства законной жены, не лезть в чужую семью. Жених тоже правильно поступил, это уже не жена, доверие к ней на 0

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