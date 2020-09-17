17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео

22:54 17.09.2020 Фото: МК/соцсети
269 304

Сочувствующие разбились на два лагеря: одни жалеют молодожена, чья жена опозорилась прямо на свадьбе, проклиная коварство избранницы чемпиона. Другие сочувствуют новобрачной, кляня злой рок, в силу которого ее прошлое эскортницы всплыло так некстати.

% name% title
Приятельницы же молодой жены уверяют, что работа в эскорте – чистой воды оговор. Мадина из очень обеспеченной семьи, в деньгах не нуждалась, а работала фитнес-тренером, исключительно для души и тела

Широкая общественность не устает скрещивать копья на тему, кто же виноват в сорвавшейся женитьбе всемирно известного борца из Осетии Заурбека Сидакова? Сочувствующие разбились на два лагеря: одни жалеют молодожена, чья жена опозорилась прямо на свадьбе, проклиная коварство избранницы чемпиона. Другие сочувствуют новобрачной, кляня злой рок, в силу которого ее прошлое эскортницы всплыло так некстати…
Совместно с юристами «МК» задался вопросом, а нельзя ли этот «злой рок» призвать к ответственности, чтобы впредь он являлся людям лишь законным способом?
Напомним, инцидент, сорвавший свадьбу 24-летнего Заурбека и 25-летней Мадины, произошел в начале августа, на следующий день после официального бракосочетания и торжества во владикавказском ресторане. По осетинской традиции, первую брачную ночь молодожены провели в родительском доме мужа в Беслане, там же на второй день продолжилось празднование, собрав еще 500 гостей из Осетии и соседних республик. По местному обычаю, во время домашнего застолья молодая жена находилась в отдельной комнате. В тот момент, когда молодого мужа чествовали коллеги-борцы из Дагестана и Чечни, он сам, родители молодых и некоторые из гостей получили на свои телефоны пикантные фото и видео с участием новобрачной. Они сопровождались сообщением, что молодая супруга чемпиона Сидакова раньше работала в сфере эскорт-услуг.

По сообщению очевидцев, просмотрев два ролика, молодой муж отправился в комнату, где находилась его молодая жена, прямо за волосы выволок ее во двор и бросил на землю со словами: «Зачем ты это сделала?!» После чего расплакался как ребенок. Мужчины скорее увезли Заурбека в горы, чтобы он не наделал глупостей. Сейчас борец остается там и пытается забыться в тренировках.

Матери Заурбека стало плохо, отца Мадины увезли в больницу с сердечным приступом прямо из-за стола, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, ее удалось вовремя спасти, после чего девушка улетела в Москву, где прячется, в том числе, и от собственной семьи, которая не простила ее и назад в отчий дом не приняла. Рассказывают, что родной брат девушки так тяжело перенес свалившийся на их голову позор, что в ярости разгромил все в родительском доме.

Знакомые новобрачного полагают, что виной всему то, что Заур слишком мало знал Мадину, просто повелся на красивую внешность. Чемпион познакомился с девушкой только 28 апреля, прямо на улице: она гуляла с собачкой, а он ехал мимо. Родственники несостоявшегося мужа сожалеют, что не сосватали ему честную девушку с проверенным прошлым.

Приятельницы же молодой жены уверяют, что работа в эскорте – чистой воды оговор. Мадина из очень обеспеченной семьи, в деньгах не нуждалась, а работала фитнес-тренером, исключительно для души и тела. Но вот личная жизнь у 25-летней девушки действительно была, только 3 года назад, и порочащие ее ролики такой же давности. Некоторые подруги оказались в курсе: Мадина была влюблена в мужчину старше себя, но им пришлось расстаться, так как он оказался женат. «Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура!» - уверяет одна из подруг девушки. У многих есть веские основания полагать, что свадьбу расстроила, опорочив обоих новобрачных (по кавказским понятиям, для мужчины взять в жены нечестную девушку тоже означает потерю чести), жена того самого мужчины, в которого была влюблена Мадина. Фривольные ролики она могла давно добыть в телефоне мужа и выжидать удобный для мести момент.

- В юридическом мире тоже обсуждают эту историю, - говорит адвокат Майя Шевцова. – Но правоведы, конечно, не предаются возмущению коварством новобрачной, а рассуждают по существу вопроса. Во-первых, неплохо бы выслушать версию самой Мадины. Так как все, что мы сейчас обсуждаем, это версия отринувшего ее молодого мужа, а также сведения от знакомых молодых и гостей свадьбы, которых, как известно, сотни человек и каждый судит со своей колокольни. Лично я бы, как юрист, посоветовала девушке не отмалчиваться, а сделать официальное заявление – например, в прессе. Мадине 25 лет, и она имеет полное право на собственную позицию. Впрочем, как и на личную жизнь в прошлом. В то время как большинство рассуждает обывательски: молчит – значит, виновата.

А во-вторых, лично я бы серьезно задумалась о личности организатора этой свадебной фотодиверсии. Потому что его действия попадают по статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая карает за сбор и распространение информации о частной жизни гражданина, составляющей личную и семейную тайну, без его согласия.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до 1 года, а, в случае совершения деяния с использованием служебного положения, – штраф до 300 тысяч и даже лишение свободы до 4-х лет.

Странно будет, если никто из участников испорченного торжества не задумается об этом и не инициирует разбирательство! Ведь это обезопасит их же в будущем. Особенно, в обществе, где на полном серьезе о моральном облике человека судят по фото и видео из Интернета. Разбирательство может инициировать не только сама девушка, чья репутация пострадала, но и ее близкие. А заинтересованных сторон в деле, как мы видим, очень много. Сейчас за молодоженов переживают абсолютно все.

Чем раньше люди поймут, что кража чужой информации – такое же преступление, как и воровство кошельков, тем лучше будет для всех. И неважно, под каким соусом эта кража подается. Месть, ревность, зависть – мотив здесь не извиняет правонарушителя, как и в любом другом преступлении.

Источник: МК

Мнение читателей
209
64
17
14
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы за кого?

Аноним, 29 августа 2020 23:34
Кавказский менталитет вертел на статью 137 УК РФ. Если девица заштопала девственную плеву
(а сейчас это стоит копейки) - не лезь под джигита, не позорь его.
А Заурбек пусть остается в горах, пасет овечек, они не такие коварные. А некоторые - очень красивые.
В, 30 августа 2020 07:27
А что ты как кнопочная королева, или кнопочный герой, не знаю какого ты там рода... Скажи человеку это публично, а не прячься за монитором или где-то еще! Тогда наверняка овечек пасти будешь ты! Да ты вообще свинапас!!!
Гость, 31 августа 2020 12:56
Надо было за ноги и в мусорку!
Аноним, 05 сентября 2020 15:40
Вы о чем говорите вообще ? Это же позор быть девственником, для человека, и для женщины,и для мужчины. Это позор, что человеком пользуются, как вещью. Лично я с 12 лет поняла это, сначала были предметы, а потом уже мужчины. Потому что я человек, и достоинство у меня человеческое. А если бы на месте невесты у этих негодяев была, то лично бы выслала им видео. Пусть привыкают, что люди все свободны.
Аноним, 05 сентября 2020 23:51
Анонимно что-то комментировать-удел слабого человека. А так, на минуточку, Заурбек Сидаков чемпион мира,а не пастух.
Георгий сейчас можно вешать ярлыки на человека, 06 сентября 2020 01:04
Где ваше доказательство. Вы вообще где живёте? На второй день была свадьба , значит ночь была с невестой и она была не порочная. Откуда у вас вся вот это злость, зависть , безкультурье.А если фото смонтированны? Вы этот вариант не рассматривали? Что потом будете делать ?
Георгий, 06 сентября 2020 19:57
Вообще то мы живём в такой прекрасной стране как Россия. Кажется РСО Алания это Россия или я ошибаюсь? И там должны быть Российские законы. Пора привыкать , а то я смотрю хотите жить как отдельное государство. И благодарите бога что это случилось в России. Если бы это было бы в Америке то комментарии были бы излишне. Разорила бы вас Мадина.
Евгений, 08 сентября 2020 14:07
Поддерживаю
Аноним, 30 августа 2020 09:07
Я за Мадину конечно нельзя было так жениху вести себя пусть Мадина сделает опровергающее заявление и подаст в суд , если она конечно жива ведь она на связь не выходит жива ли вооьще она ?
Аноним, 30 августа 2020 11:16
"Но вот личная жизнь у 25-летней девушки действительно была, только 3 года назад, и порочащие ее ролики такой же давности. Некоторые подруги оказались в курсе: Мадина была влюблена в мужчину старше себя, но им пришлось расстаться, так как он оказался женат."
"Я за Мадину конечно нельзя было так жениху вести себя пусть Мадина сделает опровергающее заявление и подаст в суд ,?" Что вы и кому хотите доказать? Вы кроме себя больше никого не слышите? Что у нас славян давно отобрали , а на Кавказе чудом выжило, это серьёзное отношение к чести Рода и нам нужно вернуть эту практику, я вовсе не про религию, я про отношение к чести мужчины и женщины до свадьбы, над которой сегодня у нас даже ленивый потешается, раньше она была на всей территории страны у всех народов СНГ, не только на Кавказе! Сегодня у нас в Бердске и НСО дошло до абсурда, когда человек до свадьбы не спит со всеми , то все считают своим долгом оскорбить и унизить такого человека не в глаза то за глаза сто процентов, вплоть до подозрение в ненормальности или умственной отсталости человека хранящего свою честь до свадьбы!!! За то потом когда сами родят, то у них мозги прорастают и они вдруг начинают возмущаться12-14 летним детям, которые уже у нас рожают в стране и по телевизору их показывают , как героев, и дети это видя пытаются побить их рекорды, результат общество деградирует , мужчины презирают распутных женщин, но с удовольствием пользуясь их услугами, в жёны естественно их не берут! Женщины в ответ сами презирают мужиков за то же самое, так и живём ненавидя друг друга и побивая рекорды взаимного не доверия и рекордных рапо числу разводов в России, а ларчик взаимоуважения в семье уже давно придуман тысячи лет назад всеми народами, но мы иваны не помнящие родства нашего и плюющие на мудрость и опыть пращуров наших! Так кушайте не обляпайтесь!
Аноним, 05 сентября 2020 22:28
А ей очень даже хорошо живеться в Москве. Кому отсылала она видео, снял ей квартиру.
Тати, 07 сентября 2020 14:23
Мало ДАЛИ надо было голову оторвать..а не за волосы таскать..Где сидит пусть и сидит... ПОЗОРИЩЕ..а кому этот позор нужен заберите домой...
Ольга, 30 августа 2020 10:15
НВР:
За,Мадину...когда они были в доме жениха,он же убедился,что она девственница
Что же он поверил каким-то фотографиям
И откуда он или она могли знать номера телефонов гостей
Значит пусть ищут среди своих,а если у нее был закрыт доступ к страничке,вот пусть она и подумает какая ,,крыса,,у нее в друзьях сидит>:o
Аноним, 30 августа 2020 11:38
Вы статью внимательно читали, или через строчку? Представьте другой вариант, письмо с компроматом пришло бы не жениху, а невесте которая бы приложила бы все усилия,чтобы скрыть все улики бурной молодости. К чему по вашему могло привести такое развитие событий по вашему? Сохранению семьи? Но какой ценой? Дошло? Она бы до конца дней своих стала бы марионеткой тайного шантажиста(ки), который бы доил(а) её на деньги вечно, да ещё мог(ла) через жену начать манипулировать её мужем, заставляя и его делать , то что ему(ей) выгодно, вплоть до политических и экономических решений у мужа, мы все помним, как чемпионы мира резко попадают в наше время в органы власти и даже в думу! Стоит того не дружба с головой, в молодости и хождение во все тяжкие девиц до свадьбы? Вы забыли древнюю поговорку подтверждённую практикой, женщина пьяная трусы чужие! Оно вам надо, до могилы платить по своим счетам, за никем не контролируемую похоть в бурную молодость и потом вечное недоверие мужу или жене , когда потом судят по своим поступкам и изменам молодости и десять свадеб и одиннадцать разводов, когда все вокруг плохие, ну прямо, как вы сами?
sam sam, 31 августа 2020 07:53
жених заходит к невесте на второи третьи день ее сторожат подруги на третьии день выкупают невесту жених с друзьями обычаи такои
Елена, 05 сентября 2020 11:31
Сейчас девственность вернут в любой клинике за копейки)))
Лина, 30 августа 2020 10:45
Хих! Отрицай все Мадина!
Георгий, 06 сентября 2020 00:51
Какие вы же люди злые. А вы не подумали что это пятно позора не только на фамилию мужа и жены . Но и на всю Осетию. В этом все существует зависть . Если Мадина докажет что ролик этот всего лишь фотошоп. А? . Что вы все сплетники будете делать ? А , ничего , вы все равно будете говорить обратное. Мадина чиста как родниковая вода.
Аноним, 30 августа 2020 11:41
НВР:
Мадину
Raven, 30 августа 2020 12:30
Заурбека
Аноним, 30 августа 2020 15:11
НВР:
Мадину обидели и кто? самые близкие люди.Плевать на акую семью, которая не заступилась за свою дочь, не подала в суд на обидчиков, включая и дебила-жениха, и шизанутого братца, который бы, вместо того чтобы дом громить, поддержал бы сестру. Официальное разбирательство необходимо однозначно, найти суку, выставившую старые фотки, и наказать уголовным судом. А Мадине счастья и поскорее все это забыть. Не надо выходить замуж за дикарей. Все эти , так называемые "мужчины", испугались прежде всего за себя, за свою честь, которой и нет вовсе, а про девушку никто не подумал. Вычеркнуть из жизни этих дикарей и жить в Москве, сменить фамилию и имя, делать карьеру, мир посмотреть - вот что нужно Мадине, и не под каким предлогом не встречаться с дикарями.
Аноним, 30 августа 2020 18:28
Оставим на минуту Медину в покое, это люди которые ещё помнят и знают разницу чести и бесчестия в отличии от вас и считаю и без вас разберутся . Судя по вашему агрессивному выпаду, всех засадить, всех посадить, всех оштрафовать, жениха под дулом автомата принудить к сожитию, товар обратно не позволять сдавать под страхом смерти? То есть вы на её месте невесты , чисто гипотетически, в молодости пускались бы во все тяжкие, спали с любым с кем захотели бы будучи женщиной, а потом, всласть накуролесив, просто сходили к пластическому хирургу, где нужно подшили и всех делов то? Потом с пеной у рта ещё бы обосрали всех родственников своего будущего жениха, доказывая, я не я и лошадь не моя? Засудили бы его за свои грешки молодости и отсудили бы у его родственников всё до копейки пустив по миру? Кстати женщина выходила за своего соплеменника, которого вы обозвали дикарём, если конечно вы внимательно читали!
Фио, 30 августа 2020 23:00
Обратитесь к ВВП,пусть запретит дикарям и дебилам представить на Олимпиаде Россию. С чего вдруг цивилизованных какие-то дикари представляют? И где фото как он свою " жену" за волосы тащит?
Аноним, 01 сентября 2020 14:52
Все верно
Аноним, 01 сентября 2020 14:52
Верно
Светлана., 07 сентября 2020 16:51
Возможно, семья жалеет ее, но обычаи требуют "отречься от распутной дочери", чтобы сохранить "родовую честь". Может муж все знал, но вынужден сделать вид, что оскорблен, ведь видео прислали не только ему. В данном случае жаль всех, кроме того, кто прислал. Не она виеовата, что женатому мужику так надоела его супруга, что он переключился на молодых-красивых.
Аноним, 08 сентября 2020 16:05
Это не совсем осетинские обычаи,а скорее из соседних муслимских республик.Что то они только от дочери отреклись,а про то чтобы найти и наказать негодяя,который обесчестил их дочь,забыли.В "дикарские" времена, ответил бы не только обидчик,но возможно и вся его фамилия,немало было фамилий,которые вообще исчезли. То же самое и Заура касается,это его оскорбили вместе с женой.Так было тогда,когда честь была Честью,а не жалкие понты на публику,как сейчас
Аноним, 30 августа 2020 15:14
НВР:
За Мадину конечно. С дикарями жить нельзя. Их как не обучай, как не воспитывай, все равно дикари.Жених - яркий тому пример.
Аноним, 30 августа 2020 18:39
" С дикарями жить нельзя. Их как не обучай, как не воспитывай, все равно дикари.Жених - яркий тому пример."

Давайте поговорим про вас, а не про Медину. Может это вы дикарь, раз вы на честь положили? Кстати вы вообще осознаете чем отличается честь от без честия? Или вы съязвите - это на каком сейчас языке с вами разговаривали? На дикарском? Чему вы его собрались обучать? Без честию? Толерантности - чтобы он на всё глаза закрывал пока такая, как вы "королевна", владычица морская" из сказки Пушкина гулять будет на право и налево, а он будет вам прислуживать и всё прощать? Почему вы наивно считаете, что вам все должны? Смысл лично вас прощать, если вы даже на дух не переносите честь и совесть?
Анон, 05 сентября 2020 04:42
Дикари не те которые хранят честь а те которые считают себя цивилизованными и спят со всеми подряд и даже пытаются кому то что то доказывать. Ваш образ жизни уже сказал за вас всё
Аноним, 05 сентября 2020 19:28
Я за Мадину.Действительно дикари.Какие бы ни были у них законы,нужно тихоничко вияснить между собой. Значит шизанутый жених.Если ты жива,девочка,беги от этого парня,ничего в дальнейшем хорошего от него не жди.
Георгий, 06 сентября 2020 20:11
Не надо в всех ставить под одну гребёнку. Я по поводу " дикарей"
Просто жених малообразованный молодой человек. И видно и спростыж крестьян. Повёлся на фотошоп . И мало того он еще показал свою низкое сословие, применил руки против женщины. Какой ты после этого джигит. А Мадина тебе надо было выбирать не по любви а по своему уровню. Я ты и древнего княжеского рода .
Аноним, 30 августа 2020 15:16
Жених - дикарь и дебил
Аноним, 30 августа 2020 19:18
А вы вся такая раз такая,а все дебилы, кто не за ваш образ жизни?
Аноним, 30 августа 2020 19:21
" Аноним, 30 августа 2020 15:16
Жених - дикарь и дебил"

Вы лично не дикарь и не дебил? Вот кто вам это сказал? Такие же подружки как и вы сама? Сама придумала?
Аноним, 30 августа 2020 18:53
НВР:
За Мадину. Однозначно. А чемпиону ищите невесту в глухом ауле.
Аноним, 30 августа 2020 19:17
"За Мадину. Однозначно. А чемпиону ищите невесту в глухом ауле."

Назовите свой идеал мужика? Что он должен?
Аноним, 30 августа 2020 19:55
Женской дружбы не бывает - одни конкурентки.
У моего знакомого, его женщина, чтобы отвадить предполагаемых конкуренток, били им очки, окна, машины, поджигала двери в квартире и т.д.
Добилась своего.
Но по привычке иногда ходит налево по старым адресам.
Аноним, 30 августа 2020 20:15
НВР:
За Мадину
Аноним, 30 августа 2020 20:16
НВР:
Я за Мадин.
Аноним, 30 августа 2020 20:22
НВР:
Мадина. Фотофэйк
Аноним, 30 августа 2020 20:29
НВР:
За мужика!
Аноним, 30 августа 2020 20:30
Мужик прав.
Аноним, 30 августа 2020 21:14
НВР:
За девушку. Покопаться в жизни жениха,тоже наверно многое можно найти.
Георгий, 01 сентября 2020 03:09
Вообще , кому это выгодно? Кто мог распространить это видео? Я , могу быть уверенным что все дело в деньгах. Он должен был заключить контракт. Значит все деньги просто уплывают от тех кто , расчитывал на его деньги.Вот и решили , таким образом сделать это. Если девушка занималась спортом? То почему у взяты фотографии с личного кабинета? Где ее резюме , где все фото в полный рост. Все это, кем то специально разрушено. Замуж она вышла девственницей.
Аноним, 30 августа 2020 21:17
НВР:
Мадина,не отчаивайся.разобраться надо.
Аноним, 30 августа 2020 21:38
НВР:
ни за кого
Аноним, 30 августа 2020 22:26
НВР:
За девушку
Аноним, 31 августа 2020 00:08
Вряд ли такое можно простить девушке. Это Кавказ. Я считаю, что быть экскортницей это последнее дело для девушки. Честно работать на панели. Я женщина, и мать, но я не приняла бы такую дочь.Если как говорят она не нуждалась, значит поведение проститутки, было осознанный её шагом. Сочувствую её и его родителям.И конечно брату, для него это страшный позор. Простите.
Георгий, 01 сентября 2020 03:21
НВР:
Еще раз вам говорю. Она не виновна. Ей не зачем отчитываться. А посплетничать на Кавказе , это любят. Фот взяты с личного кабинета. Она сама делала селфи " СЕЛФИ" вы знаете что за слово это .
Я уверен что все дело в деньгах. И виновата сторона мужа. Покопайтесь лучше там. Сейчас любую девушку возьми и с телефона можно взять любую информации.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 65
22:58 17-09-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео 269
22:54 17-09-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях 361
22:54 17-09-2020
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года
22:54 17-09-2020
Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года
Детальный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака: Прислушивайтесь к голосу сердца
22:54 17-09-2020
Детальный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака: Прислушивайтесь к голосу сердца
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
22:52 17-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Только 3 знакам зодиака повезет после Новолуния 17 сентября 2020 года. Ты вошел в список счастливчиков?
22:50 17-09-2020
Только 3 знакам зодиака повезет после Новолуния 17 сентября 2020 года. Ты вошел в список счастливчиков?
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака
22:48 17-09-2020
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора 363
22:48 17-09-2020
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора
После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте 138
22:47 17-09-2020
После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте