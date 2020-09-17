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Здоровье / Общество

Сильнейшая магнитная буря сентября 2020 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм

22:51 17.09.2020 Фото: pxhere.com
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Резонно заблаговременно запастись лекарствами, которые могут пригодиться и держать их все врем под рукой. Не переедать и регулярно пить воды, чай, компот.

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Главное правило поведения в неблагоприятные дни — меньше есть и больше пить

Пережить немногочисленные дни магнитных бурь в сентябре 2020 года помогут диета, пешие прогулки на свежем воздухе и употребление большого количества жидкости. Главное правило поведения в неблагоприятные дни — меньше есть и больше пить. Так удастся избежать негативных последствий катаклизмов.
Что кроме пеших прогулок и диеты поможет защититься от магнитных бурь

Первая в сентябре 2020 года магнитная буря прогнозируется на 6 сентября.

Здоровые люди, которые ведут правильный образ жизни и позитивно мыслят, вряд ли смогут ощутить колебания геомагнитного фона Земли.

«Жертвами» природных явлений чаще всего становятся отдельные группы населения:

те, у кого есть хронические заболевания, потому что в дни вспышек на Солнце они обостряются;
катаклизмы ухудшают самочувствие пожилых людей, потому что их организм хуже сопротивляется влиянию извне, чем у молодых людей;
одышка, боль с левой стороны грудной клетки и тахикардия бывает у тех, кто имеет патологии сердечно-сосудистой системы;
уязвимыми считаются беременные и женщины в период менопаузы.

Помочь организму не так болезненно реагировать на происходящее просто

Нужен свежий воздух, легкая еда, чистая вода и травяной чай — лучшие помощники в период от повышенной солнечной активности.

Важно за несколько дней до метеоудара отказаться от «тяжелой» пищи, заменив ее полезной. Употреблять много сезонных фруктов, овощей, зелени и ягод.
Уменьшить физические нагрузки или заменить их на более легкие.
Медики рекомендуют принимать по одной таблетке Аспирина каждый день, на когда ожидаются магнитные бури: препарат разредит кровь, позволяя ей легче циркулировать по сосудам, доставляя кислород к клеткам мозга и снимая головную боль.

Травяные чаи, особенно мятный, ромашковый, из корня валерианы успокоят нервную систему, помогут человеку расслабиться, а значит не так остро реагировать на природные катаклизмы.
Прогноз магнитных бурь на сентябре 2020 года

Вторая магнитная буря, более сильная, чем первая. Ожидается в период с 29 по 30 сентября 2020 года.

Если вспышки на Солнце носят затяжной характер и длятся несколько дней, то это само по себе тяжело для организма метеочувствительного человека.

Резонно заблаговременно запастись лекарствами, которые могут пригодиться и держать их все врем под рукой. Не переедать и регулярно пить воды, чай, компот.

Ограничить потребление кофе и энергетических напитков, а от спиртного отказаться вообще. Больше гулять и меньше находиться в помещении. Проветривать жилище несколько раз в день и особенно перед сном.

Принимать контрастный душ, делать утреннюю зарядку, много ходить, но не допускать перенапряжения и больших физических нагрузок.

Меньше ездить в общественном транспорте, а если работа не далеко от дома, то ходить туда пешком.

Не пытаться решать сложные задачи, что в неблагоприятные дни мозгу не под силу.

Отложить или перенести деловые встречи, важные переговоры, подписание контрактов и дальние командировки. Не принимать судьбоносных решений, чтобы после об этом не сожалеть.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Чем спасаетесь в магнитные бури?

Аноним, 05 сентября 2020 01:07
НВР:
Аноним, 06 сентября 2020 03:38
Спасибо!
Лия, 06 сентября 2020 04:46
Спасибо за помощ, все будьте здоровы
Василиса, 07 сентября 2020 13:12
Пишете: "Меньше находиться на солнце" и в то же время, "Побольше пеших прогулок на свежем воздухе"?
Не могли бы вы порекомендовать кроме аспирина еще какие-либо лекарства для метеочувст. людей?
Тамара не, 07 сентября 2020 14:18
Мне 80 было очень плохо 06 по причине больной поджелудочной и желчного пузыря сегодня стало леґче
Аноним, 14 сентября 2020 00:32
Масаж делайте на жевчном..
Валерий, 07 сентября 2020 21:27
Свежий воздух,побольше пить воду можно минеральную лучше родниковую,зелень льняное масло на тощак столовую ложку,зеленый чай, меньше сладкого, прогулки в лесочке желательно в двойном , перед сном слегка тёплый душ,вечерний чай с валрьяной с таблекой аспирина. Радоваться и наслаждаться жизнью. Будьте здоровы!!!
Татьяна, 08 сентября 2020 15:09
НВР:спасаюсь анальгетиками и компрессии на тимяную обл.
Аноним, 08 сентября 2020 23:35
НВР:
Так как врачи советуют.Но непредвиденное так и оставляет след.
Аноним, 09 сентября 2020 00:53
НВР:
Обливанием водой. Прогулкой. Йогой.
Наталья, 09 сентября 2020 00:55
Хорошее настроение - залог хорошего самочувствия.
Аноним, 09 сентября 2020 11:36
НВР:
Я спасаюсь долькой чеснока.Мелко его рублю ножом,и запиваю водой(
как принимают порошки).Здавала анализы-Они отличные.Мне 71год.
Ананим, 09 сентября 2020 17:42
В магнитные бури начинаются панические атаки, спасаюсь транквилизаторами, иначе можно сойти с ума.
Аноним, 09 сентября 2020 19:18
3й день плохо от ПА феназепама не пью держусь
Иванова, 12 сентября 2020 17:40
Какими именно?
Аноним, 10 сентября 2020 04:29
НВР:
Больше отдыхаю, делаю только самые неотложные дела.
Аноним, 10 сентября 2020 14:53
НВР:
Придерживаюсь легкоусвояемой диеты. Прогулки по 3-4 км.Пью 2 л воды. Никакого кофе, компотов и т.д., можно зеленый чай.
Аноним, 10 сентября 2020 16:45
НВР:
Таблетки,чай,вода
Аноним, 11 сентября 2020 22:56
НВР:
Щедро
Аноним, 12 сентября 2020 11:15
НВР:
Принимаю Антифронт,пью мятные и успокоительные чаи.
Галина Кочнева, 12 сентября 2020 11:17
Принимаю Антифронт,пью мятные и другие успокоительные чаи.
Аноним, 12 сентября 2020 17:21
Солпадеин шипучий, спазмалгон 3раза в день
Аноним, 12 сентября 2020 19:22
НВР:
.
А какого числа магнитная буря?
Елена, 17 сентября 2020 01:38
Вторая магнитная буря, Ожидается в период с 29 по 30 сентября 2020 года.
Аноним, 12 сентября 2020 22:19
НВР:
Сексом
Аноним, 13 сентября 2020 03:03
НВР:
Сердечникам будет плохо запасайтесь таблетками и терпением.
Аноним, 15 сентября 2020 00:34
НВР:
Меньше стрессов и больше позитива! Соблюдать режим и приём назначенных препаратов. Не ленитесь и будьте Здоров!!!
Аноним, 15 сентября 2020 01:40
НВР:
Пенталгин 2т
Елена, 15 сентября 2020 11:23
Вроде, у некоторых людей бывает за несколько дней плохое самочувствие при магнитной буре.
Аноним, 15 сентября 2020 21:48
НВР:
Сплю
Аноним, 16 сентября 2020 03:46
НВР:
Ничем
Аноним, 16 сентября 2020 10:02
НВР:
цитрамон форте.ибупрофен
Нина, 17 сентября 2020 17:38
От головы пью седалгин.

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