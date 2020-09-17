17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

09:25 17.09.2020 Фото: freeimages.com
2 4

Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами. Поделитесь впечатлениями.

Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 68 новостей

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «И это мой питомец» опубликуем на сайте курьер-среда.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в октябре в одном из номеров газеты опубликуем проект «И это мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «И это мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты и сайта мы разметим альбом «И это мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия Лавриненко, мой кот Степан
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия Лавриненко, мои птенчики
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Маргарита Кутлина

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Наталья Вирт, Мопс Клёпа 1,5 года
 Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Мнение читателей
4
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какой питомец?

Аноним, 08 сентября 2020 20:59
Можно я пришлю фотки с хозяевами и их гадящим на детской площадке питомцем?
Аноним, 10 сентября 2020 10:44
А фото с авто на детской площадке не пришлёте? Или с гадящими алкашами тоже на детской площадке тоже ждём.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 знака зодиака с 17 по 22 сентября 2020 испытают настоящее счастье и смогут встретить запоздалую любовь
09:38 17-09-2020
3 знака зодиака с 17 по 22 сентября 2020 испытают настоящее счастье и смогут встретить запоздалую любовь
17 сентября 2020 года - День Шнобелевской премии
09:34 17-09-2020
17 сентября 2020 года - День Шнобелевской премии
Как отметят День Академгородка 20 сентября 2020 года: Полный список мероприятий
09:30 17-09-2020
Как отметят День Академгородка 20 сентября 2020 года: Полный список мероприятий
Меховое ателье Людмила и химчистка предлагают услуги по ремонту и чистке любых видов одежды
09:28 17-09-2020
Меховое ателье Людмила и химчистка предлагают услуги по ремонту и чистке любых видов одежды
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
09:25 17-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
09:15 17-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Открыл аквапарки и симпозиумы 16 сентября 2020 губернатор Травников
09:15 17-09-2020
Открыл аквапарки и симпозиумы 16 сентября 2020 губернатор Травников
БердскСпецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020
09:05 17-09-2020
Спецвыпуск
Как выросли цены на нефть и сухарики в Новосибирской области: Стоимость еды и тарифов ЖКХ вас шокирует
09:00 17-09-2020
Как выросли цены на нефть и сухарики в Новосибирской области: Стоимость еды и тарифов ЖКХ вас шокирует
Не можешь продать свою недвижимость? АН "Ленинград" предлагает выгодный обмен
08:58 17-09-2020
Не можешь продать свою недвижимость? АН