Молитва Иоанну Крестителю о детях ,исцелении от хворей и пьянства

Для обретения здоровья и хорошего самочувствия помогает молитва Иоанну Предтече об исцелении. Святой обязательно поможет исцелиться от тяжелого недуга и восстановить здоровье.

Попросить помощи в житейских вопросах, о здоровье, избавиться от сомнений поможет молитва Иоанну Крестителю

Попросить помощи в житейских вопросах, о здоровье, избавиться от сомнений поможет молитва Иоанну Крестителю. Святой помогает исцелиться, особенно при болезнях головы, является защитником детей, спасает от грехов, например пьянства, наставляет на истинный путь. Просить мученика можно как за себя, так и за близких. Есть у Крестителя своя икона. На ней Иоанн изображен в простой одежде, протягивающий ладони к пастве, предлагая уверовать в Господа, обрести силу и надежду на спасение от грехов.

Жизнь Иоанна Предтечи

Жизнь святого Иоанна Предтече или Иоанна Крестителя описана в Евангелии. Он родился в семье священника Захарии и Елисаветы в городе Хевроне. У пары преклонного возраста не было ребенка. Однажды архангел Гавриил известил Захарию о скором рождении у него сына и велел назвать Иоанном. Также архангел предрек, что Иоанн будет проповедовать веру и известит людей о приходе Иисуса Христа. Захария не поверил в слова архангела и тут же онемел до появления на свет сына. Иоанн родился на полгода раньше Иисуса. После рождения Иисуса Христа волхвы объявили народу благую весть о появлении нового царя. Царь Ирод отдал приказ истребить всех младенцев, дабы убить Иисуса. К Захарии пришли и потребовали младенца, но отец не выдал сына и жену, за что и был убит в стенах храма, где вел службу. Елисавета с сыном бежала в пустыню и жила в пещере много времени. Там ее постигла смерть. Отрок Иоанн ушел в Иудейскую пустыню, вел аскетическую жизнь, проводил дни свои в молитвах. В 30 лет он вернулся в город, где проповедовал и проводил крещение жителей в Иордане.

Простые, очень сильные проповеди убеждали людей уверовать в Бога. Иоанн подготовил народ к появлению Иисуса Христа, поэтому его называют Иоанном Предтече. Когда они встретились, Иоанн объявил народу о пришествии Сына Божьего и собственноручно крестил Иисуса. Картина «Явление Христа народу» как раз об этом событии. За это царь Ирод бросил Предтече в темницу. Иродиада, сожительница Ирода и жена его брата, приказала дочери Соломии танцевать перед гостями на пиру, в награду попросить у царя голову Иоанна. В темнице отсекли голову Иоанну и принесли на блюде во дворец. Голова святого погребена на Елеонской горе. Тело похоронено учениками в Севастии. Десница (отсеченные пальцы) как святые мощи, хранятся в монастыре. За свой подвиг Иоанн причислен к лику святых, он основоположник Нового завета и таинства крещения, креститель Иисуса.

Иоанн Креститель

Молитва Иоанну Предтече помогает людям обрести надежду на лучшее будущее и безгрешную жизнь.

Молитва об успокоении души

Жизненные потрясения, беспокойство за близких часто охватывают человека. Как обрести покой в душе? Как смириться с потерями? Помогает молитва Иоанну Предтече для успокоении души.

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем.

Что сотворю? Не вем. И к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем больша быти рожденных всех, ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия.

Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый надесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний Пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!

Тя молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, низверженнаго многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покаянием же очищаяй коегождо дело скверно. Очисти мя, грехами оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Молитва Иоанну Крестителю об исцелении

Для обретения здоровья и хорошего самочувствия помогает молитва Иоанну Предтече об исцелении. Молитва дает настрой на возрождение сил и ресурсов организма, дарит веру в выздоровление. Святой обязательно поможет исцелиться от тяжелого недуга и восстановить здоровье.

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов.

Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых.

Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Иоанн Предтече

Молитва Иоанну Предтече о детях

Мать и отец желают своим детям лучшего. Справедливо желание родителей, чтобы их дети прожили более легкую и яркую жизнь, чем они. Проблемы отцов и детей случаются. Помочь найти общий язык с чадами, наставить их на правильный путь, достичь успехов в жизни, оберечь от всякой беды и напасти поможет молитва Иоанну Крестителю за детей.

Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Молитва от пьянства святому Иоанну Предтече

Пьянство считается большим грехом по канонам православной церкви. Пьющий человек мучает свою семью, подает неправильный пример подрастающему поколению, пропивает деньги и вещи из дома. Молитва Иоанну Крестителю от пьянства. Начните усиленно молиться на отказ от пьянства, проведите лечение больного.

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Праздники

Несколько дней в году Православная церковь почитает Иоанна:

6 октября — зачатие святого



7 июля — рождение Иоанна11 сентября — усекновение главы9 марта — 1-ое и 2-ое обретения главы7 июня — 3-е обретение главы.

В эти дни памяти молитвы Иоанну Предтече будут самыми сильными.

Источник: omolitvah.ru