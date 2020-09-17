Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?

Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.
Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.
Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 марта 2020 года №346.
Источник: government.ru
Да
Нет
Нет.
Не могу войти через онлайн
Да) написано, что назначено пособие в размере 1500 руб, на детей 0, хотя имею двоих детей до 16 лет
Нет
Да
Нет
Нет не могу встать как это делать?
А опекаемым детям не чего да,?
Нет не ставят
Да, стою
Нет я незнаю как встать
Да. Но никакие пособия на счёт так и не приходят
Я не работаю отец одиночка
Нет я в декрете с пятым ребенком
Нет не стою. И не работою.
Да.
Нет
Не стою и ни где не работаю есть дочь до 18 лет получу ли 3000 руб
Нет, отказали..
муж украинец я Россиянка двое детей никогда не работала официально мне положено пособие или нет
Нет.Не могу стать на учёт.Диплом утерян давным давно,а без номера диплома не стать на пособия.Ехать восстанавливать далеко.
Дп