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Какого числа день учителя в 2020 году?

14:18 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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День учителя в России – один из самых известных и любимых профессиональных праздников.

Какого числа день учителя в 2020 году?
Это официальный профессиональный праздник в России, дата которого установлена президентским указом в 1994 году

В День учителя принято дарить преподавателям цветы, рисовать стенгазеты, устраивать праздничные концерты, навещать и поздравлять учителей на пенсии

Какого числа День учителя в 2020 году?
В 2020 году День учителя отмечают 5 октября.

Это официальный профессиональный праздник в России, дата которого установлена президентским указом в 1994 году. До этого указа День учителя в России и СССР с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября, уточняет РИА Новости.

День учителя 5 октября отмечают в большинстве стран мира. Это всемирный праздник, который называется World Teachers' Day.

День учителя 2020 в России
День учителя в России – один из самых известных и любимых профессиональных праздников. В этот день учителя школ и преподаватели средних и высших учебных заведений принимают поздравления от учеников, студентов и их родителей, пишет "Календарь событий".

В России исторически сложилось особое отношение к учителям: это не просто люди, обучающие наукам, но еще и носители духовности и нравственного начала. На их плечах лежит важная миссия – воспитание молодого поколения.

Источник: tolknews.ru

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От редакции

Поздравляете своих учителей в этот день?

Аноним, 17 сентября 2020 15:02
НВР:
нет

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