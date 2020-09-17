В День учителя принято дарить преподавателям цветы, рисовать стенгазеты, устраивать праздничные концерты, навещать и поздравлять учителей на пенсии
Какого числа День учителя в 2020 году?
В 2020 году День учителя отмечают 5 октября.
Это официальный профессиональный праздник в России, дата которого установлена президентским указом в 1994 году. До этого указа День учителя в России и СССР с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября, уточняет РИА Новости.
День учителя 5 октября отмечают в большинстве стран мира. Это всемирный праздник, который называется World Teachers' Day.
День учителя 2020 в России
День учителя в России – один из самых известных и любимых профессиональных праздников. В этот день учителя школ и преподаватели средних и высших учебных заведений принимают поздравления от учеников, студентов и их родителей, пишет "Календарь событий".
В России исторически сложилось особое отношение к учителям: это не просто люди, обучающие наукам, но еще и носители духовности и нравственного начала. На их плечах лежит важная миссия – воспитание молодого поколения.
Источник: tolknews.ru
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