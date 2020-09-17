Кому положены "путинские" выплаты на детей в сентябре 2020. Полный спискок

Какие выплаты на детей положены в сентябре

В сентябре безработным родителям доплатят к пособию по безработице по три тысячи рублей на каждого ребёнка до 18 лет. Соответствующее постановление правительства продлевает действие такой меры поддержки, введённой из-за пандемии коронавируса. Также граждане, которые ещё не оформили выплаты на детей до 16 лет, смогут сделать это до 1 октября.

8 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому в сентябре к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка гражданам доплатят по три тысячи рублей. Как отмечают в кабмине, пособие смогут получить около 2,8 миллиона людей, которые признаны в установленном порядке безработными и имеют детей в возрасте до 18 лет. Пособие выплачивается одному из родителей или опекунов. Ранее такую доплату начисляли с марта по август.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали продление меры поддержки ещё на месяц.

«Как депутат от ЛДПР и председатель социального комитета, я за любые меры поддержки граждан, тем более в период пандемии и после неё», — сказал «Парламентской газете» глава комитета, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Кроме этого, до 1 октября родители могут оформить дополнительные пособия на детей, введённые по распоряжению Президента РФ, если они ещё не воспользовались своим правом. Заявку можно подать через Интернет (на портале Госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России) или лично (в отделении ПФР или МФЦ). Опекуны имеют право обратиться только лично.

На каждого ребёнка до трёх лет родителям и усыновителям положено по 5000 рублей за март, апрель и июнь. До 11 мая право на выплату возникало у семей — получателей материнского капитала, а после мера поддержки была распространена на все семьи независимо от статуса. На детей от трёх до 16 лет положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Кроме этого, родителям или опекунам выплачивается дополнительное пособие на всех детей до 16 лет. Если граждане уже обращались за одной из выплат, остальные перечисляются автоматически.

Пособия, положенные на детей в 2020 году независимо от пандемии, также сохраняются.

Один из родителей может получить единовременное пособие при рождении ребёнка. С 1 февраля 2020 года оно составляет 18 004,12 рубля без учёта районных коэффициентов.

Семьи, в которых с 1 января 2020 года появился или появится первый ребёнок, получают право на материнский капитал. Раньше на него могли рассчитывать только семьи как минимум с двумя детьми. Сумма материнского капитала на первого ребёнка составляет 466 617 рублей. Если в 2020 году родится второй ребёнок, мама получит сертификат на 616 617 рублей. Такая же сумма положена на третьего или последующего детей, если раньше родители не воспользовались возможностью получить маткапитал.

Ежемесячные пособия на детей до трёх лет могут оформить семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлён первый или второй ребенок, и доход которых на одного члена семьи меньше двух региональных прожиточных минимумов. Размер выплаты — один прожиточный минимум на ребёнка, установленный в регионе за II квартал предыдущего года. На первого ребёнка деньги выделяются из бюджета, на второго — из материнского капитала семьи.

Женщине, которая уходит в декрет, независимо от её дохода, положено пособие по беременности и родам. Его выплачивают из расчёта среднего заработка за последние два года. Сумма ограничена минимальным и максимальным значением. В 2020 году она не может быть меньше 55 830 рублей и больше 322 192 рублей за все дни декрета — обычно 140 дней.

В отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет мама, папа или другой родственник получает 40 процентов от среднего заработка за последние два года. Выплата начисляется в основном через работодателя, иногда через орган соцзащиты.

На ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет имеют право только малоимущие семьи, среднедушевой доход которых меньше регионального прожиточного минимума. Размер выплаты составляет половину прожиточного минимума, который установлен на второй квартал предыдущего года. Этот вид пособий начали выплачивать в 2020 году.