Только 3 знакам зодиака повезет после Новолуния 17 сентября 2020 года. Ты вошел в список счастливчиков?

Новолуние в Деве потенциально может быть особенно впечатляющим для Козерогов, потому что оно расширит их кругозор и вдохновит на некоторые просчитанные риски, которые принесут действительно достойную награду.

Новолуние в Деве, произойдет 17 сентября 2020 года

Новолуние в Деве, которое произойдет 17 сентября 2020 года, принесет очищение, поможет ясно увидеть свои цели и впоследствии предпринимать ощутимые действия по их достижению. Все знаки зодиака будут более мотивированы к здоровому образу жизни, который принесет пользу не только им самим, но и окружающим.

Влияние новолуния на знаки зодиака

Высокопродуктивный аспект трина между новолунием и Сатурном сделает людей более дисциплинированными в отношении соблюдения любых намерений, которые устанавливаются в соответствии с этой Луной.

Эта планетарная встреча наделяет прагматическим чувством того, как достичь чего-то. Поскольку планеты, вовлеченные в этот аспект, находятся в земных Деве и Козероге, знаки зодиака стихии Земля будут еще более вдохновлены, чтобы начать творить какую-то магию новолуния.

Для некоторых влияние Луны может быть более интенсивным, и эта интенсивность только еще больше подтолкнет к достижению целей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дело не в том, что новолуние будет трудным или напряженным, оно просто даст Тельцам возможность серьезно отнестись к вещам, которые приносят им радость. Если у Тельцов есть идея превратить хобби во что-то большее, это самое время начать фокусировать свой ум на деталях и начать действовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это новолуние ознаменует большой ежегодный счастливый момент для нового начала, которое полностью сосредоточено на Девах. Они от природы склонны к самопожертвованию, поэтому сосредоточить все свое внимание на себе может оказаться нелегко. Теперь у Дев появится возможность проявить себя и самовыразиться, что даст серьезный толчок в этом году. Это лунное сияние и планеты, соответствующие ему, дадут представителям знака ясность, когда дело дойдет до того, чтобы сгладить детали, спланировать свои первые шаги и построить прочный фундамент.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новолуние в Деве потенциально может быть особенно впечатляющим для Козерогов, потому что оно расширит их кругозор и вдохновит на некоторые просчитанные риски, которые принесут действительно достойную награду. Этот знак склонен к медленному движению и безопасному поведению, но новолуние вдохновит выйти из своей зоны комфорта, чтобы способствовать росту. Необходимо сказать «да» исследованию новых сфер мышления, экспериментам с новыми интересами и принятию нового опыта.

Источник: rsute.ru