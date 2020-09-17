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Общество / Стиль жизни

"Я сильно обжегся....": Шепелев рассказал, что его бесило в покойной Жанне Фриске

22:15 17.09.2020 Фото: instagram.com
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Сейчас телеведущий уже строит новое счастье с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой, кстати, есть ребенок от предыдущих отношений.

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Вдовец Фриске рассказал все о покойной жене

Телеведущий Дмитрий Шепелев, более известный как вдовец певицы Жанны Фриске, рассказал, что больше всего его раздражало в отношениях с покойной легендой шоу-бизнеса. Оказывается, самым проблемным для него было внимание журналистов.

Этой информацией Шепелев поделился ютуб-шоу "Макарена".

Как объясняет звездный вдовец, пару буквально преследовали по пятам светские репортеры.

"Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся на этом. Она - еще более публичный человек, чем я. Еще куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, то мне от этого стало очень страшно", — признался Шепелев.

Сейчас телеведущий уже строит новое счастье с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой, кстати, есть ребенок от предыдущих отношений. Он ровесник Платона Шепелева, его сына от гражданского брака с Жанной Фриске. Хотя общих детей у звезд нет, вдовец не раз говорил, что мечтает о большой семье.

Источник: znaj.ua

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От редакции

А вы бы смогли бы жить с публичным человеком?

Григорий, 14 сентября 2020 21:15
Дизайнерка - такого слова нет
Либе, 16 сентября 2020 02:04
Странно. Дизайнерки есть, а слова нет. Прижгите свой пукан йодом - он ещё не раз будет кровоточить от феминитивов, которые нравится вам или нет, но будут входить а обиход. Смиритесь уже.
Аноним, 15 сентября 2020 01:01
НВР:
Да, очень даже
Елена, 15 сентября 2020 02:07
Кто бы тебя знал сейчас господин Шепелев если бы не Жанна!
Надежда, 17 сентября 2020 15:16
А кто такая Жанна? Бездарность
Аноним, 15 сентября 2020 08:16
Удивило выражение, что Жанна ещё более узнаваемый человек, чем Шепелев. Да кто его вообще знал до Жанны.
Лариса, 15 сентября 2020 16:05
Он и до Жанны был телеведущим, начинающим перспективным телеведущим. У него была своя аудитория. Поэтому и сказал так.
В статье мне совсем не понравился заголовок "бесило в Жанне", ничего его не бесило конкретно в ней. Его журналисты раздражали, да и любого бы это " Бесило"
Рябинка, 17 сентября 2020 12:36
Я его и сейчас то не знаю
Елена, 15 сентября 2020 08:22
Более публичный, чем я..... Кто он такой был до встречи с Фриске?
Аноним, 15 сентября 2020 13:37
Ну так и женился бы на Людке или Глашке из деревни. И жил бы спокойненько
Аноним, 15 сентября 2020 16:50
НВР:
Нет
Елена, 15 сентября 2020 17:04
Если бы не Жанна о нем никто бы не знал в широких кругах. Он должен быть ей благодарен.
Ей благодарен, да её родителям., 16 сентября 2020 21:34
Ей благодарен, да её родителям ещё и вножки кланится.
Галина, 15 сентября 2020 17:58
Здравствуйте, Дмитрий! Не совсем порядочно говорить в таком формате,но это моё мнение, а в целом жизнь продолжается! Вам, Дмитрий, счастья, Платоше,-полноценную семью и любовь близких!
Аноним, 15 сентября 2020 18:35
НВР:
Нет это ужасно!
Аноним, 15 сентября 2020 18:47
Лишь бы пиариться...
Аноним, 15 сентября 2020 20:17
НВР:
Да
Аноним, 15 сентября 2020 21:50
НВР:
Нет. Я закрытый человек.
Валя, 15 сентября 2020 22:37
Дмитрий, желаю вам семейного благополучия!
Вообще....мы только узнали Жанну, как Дима женился на ней, 16 сентября 2020 01:41
Кто такая Жанна.
Аноним, 16 сентября 2020 00:14
НВР:
Нет до
Аноним, 16 сентября 2020 01:59
НВР:
Да он был счастлив, что его узнали, благодаря Жанночке
Мария, 16 сентября 2020 02:33
Сейчас таких певичек пруд пруди!Одна Бузова посмешище на всю страну!А что касается Жанны,да были группы и все расспались!У кого рот есть все плют и танцуют,бездари!Дима хорошо вед передачу с Николаеаым!И почему надо говорить,что он ни кто?Это певички ни кто!Некрасивые,Ковальчук и подобные мартышки,дергалки!Кто на их концнрты ходит?
Аноним, 16 сентября 2020 03:05
Да я смотрю у вас половина бомонда из Украины и что вы хотите...
Аноним, 16 сентября 2020 03:58
НВР:
Конечно!
Аноним, 16 сентября 2020 04:51
Бесит его то что он досих пор ни кто и ничего а Жанну все помнят без неё он никто
Аноним, 16 сентября 2020 10:46
НВР:нет
Аноним, 16 сентября 2020 12:34
НВР:
С умным да а с дураком нет
Анна, 16 сентября 2020 13:09
Бесчеловечные дамы, не судите по Бузовой, у Жанны был талант она была любима народом и красива, оставьте свою глупую логику при себе, а мерзкий шепелев просто как всегда пьярится на ЖАННЕ. ЦАРСТВО ЕЙ НЕБЕСНОЕ, ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ЕЙ БУДЕТ ПУХОМ.
Аноним, 16 сентября 2020 16:49
НВР:
Нет!
Валентину, 16 сентября 2020 22:51
Пожалуйста, оставьте Дмитрия и его сына в покое.Кто такая Жанна? Эта та, что переспала со многим количеством мужчин и это все её заслуги.Наконец родила к 40--ка годам от юного, мужчины, который попал в эту историю, как кур в один.Теперь её папаша(Копылов),но он почему то себя афиширует, как (Фриске)Вымогает постоянно деньги с Дмитрия.Ходит со одной студии ,в другую, а те и рады пройтись по костям.Вся семейка хищники. (Ощип).
Аноним, 17 сентября 2020 11:38
Ещё более, кем ты вообще был без Жанны, если бы не она, так тебя и никто не знал бы. Мерзкий до ужаса.

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