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Мощный заговор на деньги в Новолуние 17 сентября 2020 года

00:53 17.09.2020 Фото: pxhere.com
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Справиться с финансовыми трудностями можно благодаря эффективным заговорам, которые обретают особую силу в Новолуние, утверждают эзотерики.

Мощный заговор на деньги в Новолуние 17 сентября 2020 года
Период растущей Луны считается благоприятным для пополнения кошелька

Проблемы с деньгами становятся причиной неудач и портят планы. Справиться с финансовыми трудностями можно благодаря эффективным заговорам, которые обретают особую силу в Новолуние, утверждают эзотерики.

Магические слова произносят перед пустым кошельком. Рядом укладывают несколько монет и купюр, после чего произносят:

Луна энергию обновляет, с пустого на целое прибавляет. В кошелек монеты положу, Новую Луну о помощи попрошу. Как она прибывает, так и деньги множатся, от меня не утекают.

Во время произнесения заговора кошелек наполняют деньгами, а затем кладут в укромное место до следующего дня. Одну монету и одну купюру не тратят до следующего Новолуния, чтобы деньги никогда не кончались, а лишь прибывали

Источник: irkutskmedia.ru

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