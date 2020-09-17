Спецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020

16 сентября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Коронавирус не сдается: 264 случая зафиксировано в Бердске
- Закрыли на карантин три класса в школах
- Уйдет ли после выборов с поста главы города Евгений Шестернин?
- Спикер после голосования покидает горсовет
- История из первых уст: возили на обследования с температурой по всему городу пациента пульмонологии
- Лечение COVID-19: 49 дней сидел в очередях горбольницы зараженный
- Осложнения после перенесенного коронавируса: волосы выпадают, сильнейший кашель, аритмия
- 10 дней в лечебнице провел бессимптомный больной COVID-19
- Вирусолог: если верить сплетням, не носить маски, то никогда не победить COVID-19
- Открылись детсады: как ребенку не подцепить вирус
- Кто еще закрыт, а кто уже работает в сентябре 2020
- Бесплатная прививка от гриппа: взрослым и детям
- С Леонидом Якубовичем бердчанка совершила круиз по Средиземному морю
- Мастер резных свечей: китайцы сказали «вау», а королева подарила свое фото
- Свободно говорит на немецком 17-летняя журналистка и шахматистка
- Фанатеет от Niletto и ведет блог 100-тысячный житель Бердска
Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. В номере вышел фотомарафон "Первоклассник 2020"
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер. Среда. Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.
Сегодня вышел спецвыпуск по культуре и историческому наследию Бердска.
Далее график таков: 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.
Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.
Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 16 сентября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.
Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.