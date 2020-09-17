Спецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 16 сентября 2020

16 сентября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. В номере вышел фотомарафон "Первоклассник 2020"

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер. Среда. Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

Сегодня вышел спецвыпуск по культуре и историческому наследию Бердска.

Далее график таков: 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 16 сентября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.