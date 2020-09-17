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Точный гороскоп на четверг 17 сентября - Новолуние

00:40 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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Непростым четверг может оказаться для Рыб – их может настигнуть расплата за кармические долги.

Точный гороскоп на четверг 17 сентября Новолуние
Одному знаку Зодиака грозит расплата за кармические долги

В четверг, 17 сентября около 14:00 наступит новолуние 2020. В этот день знакам Зодиака Рак и Телец сулят пополнение кошелька, сообщает Главред.

Еще одному знаку – Овен – спрогнозирован успешный риск.

Непростым четверг может оказаться для Рыб – их может настигнуть расплата за кармические долги.

Чего в четверг ожидать водным знакам Зодиака.

Рыбы

Возможно, придется отрабатывать кармические долги. В семьях отношения могут измениться или разорваться.

Скорпион

Дел может стать намного больше. Вы можете добиться успеха на многих фронтах – можно подписывать важные документы, отправляться на переговоры.

Рак

Ваш кошелек может пополнить гонорар или другая прибыль. Путь к успеху может быть непростым, постарайтесь быть спокойными.
Чего в четверг ожидать земным знакам Зодиака

Телец

Можно что-то выгодно купить, получить обратно деньги, которые вы одолжили, или что-то выиграть. Женщинам светят амурные успехи.

Козерог

Держите инициативу в своих руках и сможете добиться того, чего даже не представляли. Близкие могут помочь продвинуться вперед в материальной сфере.

Дева

Найдите время для духовного роста, амурной сферы и улучшению состояния здоровья. Благодаря близким людям можно создать фундамент для будущих материальных успехов.
Чего в четверг ожидать воздушным знакам Зодиака

Близнецы

Не стоит покупать животных и то, что сделано из металла. Найдите время для наведения порядка дома или в делах. Можно начинать ремонт.

Весы

Лучше избегать общения с посторонними людьми, на вас могут негативно повлиять. Будьте скромны и не нарушайте моральные нормы.

Водолей

Возможны ДТП и катастрофы, что-то может разрушиться. Будьте внимательны, не спускайте глаз с детей и оберегайте старших родственников.
Чего в четверг ожидать огненным знакам Зодиака

Овен

Можно браться даже за рискованные сделки, связанные с торговлей. Благодаря знакомым можно обустроить стартовую площадку для финансовых успехов.

Стрелец

Можно преодолевать сомнения. Чтобы улучшить финансовое положение или укрепить авторитет, в частности, нужно работать в коллективе, великолепно организовывать дела и "включать" мозг.

Лев

Вам спрогнозирован шанс – можно исправить "прокол" в личной жизни. Вам под силу создать стартовую площадку для будущих материальных успехов.

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