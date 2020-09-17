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18 сентября 2020 года - День секретаря в России

15:14 17.09.2020 Фото: pixabay.com
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По некоторым данным, в России около миллиона секретарей.

18 сентября 2020 года День секретаря в России
День секретаря отмечают в третью пятницу сентября

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 18 сентября

День секретаря в России
Официально профессионального праздника секретарей в России нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту несправедливость. Мастера секретарского дела предложили учредить праздник — День секретаря — и отмечать его в третью пятницу сентября.

У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженно бесперебойное функционирование офиса.

Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе.

По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей, и все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно.

А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины Коллежского секретаря и Губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в Табели гражданских чинов. В противоположность сегодняшнему дню, к секретарям в те времена предъявлялись весьма малые требования: «Да у нас никакого образования не требуется, пиши правильно, вот и все...» (А.П. Чехов).

Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника — последняя полная неделя апреля, а Днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.

Напомним, что Международный день секретаря отмечается в среду последней полной недели апреля.

Источник: calend.ru

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