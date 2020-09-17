Что такое интимофобия и почему мужчина избегает секса?

Ваш мужчина всячески избегает сближения. Не только не планирует узаконивать отношения, но даже съезжаться не торопится, отдавая предпочтения приятным, но редким встречам. Прежде чем думать о том, что вы делаете не так, задумайтесь, возможно ваш избранник интимофоб?
Интимофобия – это как?
Интимофобия – это паническая боязнь эмоциональных и доверительных отношений. Люди, страдающие этой фобией, не желают брать на себя обязательства. Их вполне устраивают необременительные связи. Это может быть состоявшийся серьезный мужчина средних лет, в котором всё идеально, кроме того, что он избегает серьезных отношений. Он хочет держать дистанцию, и не временно, а постоянно. Ни после 6 месяцев, ни после 6 лет знакомства и «узнавания» друг друга такой товарищ не предложит вам руку и сердце, желая, чтобы всегда оставались в статусе подруги выходного дня.
Создание семьи или просто зрелые отношения – это близость и доверие, когда нужно раскрывать партнеру душу. У интимофобов на такие вещи аллергия. Они часто выбирают необременительные отношения, редко женятся, но даже в браке продолжают внутренне отстраняться. В особо тяжелых случаях такие мужчины избегают интимной близости, сводя её к мимолетным связям или, наоборот, становятся ловеласами, избегающими серьезных отношений. Последние часто меняют партнеров, боясь впасть в эмоциональную зависимость. По их мнению, секс с одной и той же женщиной угрожает их самости и ведет от свободы к рабству.
«Постоянство годится только для чудаков», – говорил знаменитый Дон Жуан, чтобы оправдать свою интимофобию. С ним согласен Подколесин, герой гоголевской пьесы «Женитьба», возмущающийся по поводу неоправданности брака: «На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего – всё кончено, всё сделано». Кстати, Подколесин, так и не решился вступить в брак и, как истинный интимофоб, сбежал от невесты.
Причины интимофобии у мужчин
Уклонение интимофоба от близких отношений – следствие серьезных психологических проблем. У этих мужчин сильно подорвано базовое доверие к миру, сформировавшееся из-за утраты доверия к матери. Это могут быть дети, которых в детские годы перекладывали на бабушек и дедушек, надолго оставляли в одиночестве без всяких объяснений.
Если мама транслирует ребенку так называемые двойные послания, т.е. в зависимости от перепадов настроения может хвалить и ругать за одни и те же действия, то вполне вероятно, что, повзрослев, мальчик станет интимофобом. Такое поведение матери ребенок начинает считать опасным и непредсказуемым для себя, из-за чего рождается недоверие и даже скрытая ненависть как к ней, так и к остальным представительницам женского пола.
Гиперопека тоже может работать подобным образом. Интимофобы, избегающие близости, боятся эмоционального насилия, которое они пережили в детстве со стороны взрослого человека. Им постоянно кажется, что кто-то старается ущемить их свободу. Такие люди бывают прижимисты в тратах и очень остро реагируют на предательства партнеров. Единожды пережив неудачу в отношениях, интимофоб может навсегда отказаться от каких-либо попыток построить их заново. Более того, он может прекратить их, когда всё идет хорошо, со словами «Я недостоин тебя!», просто потому, что не верит в счастливый конец этой истории.
Ломаем стереотипы
Однако списывать со счетов мужчин-интимофобов, как абсолютно непригодных к отношениям, не стоит. Если возлюбленный боится идти на сближение, а вы не готовы его отпустить, то придерживайтесь таких правил:
Не настаивайте на своём, дайте партнеру свободу выбора. Не угрожайте ультиматумами типа «или идём под венец, или я ухожу», потому что он воспримет их как попытку загнать себя в угол и эмоциональное насилие. Если же вам очень нужна конкретная дата «сдвига» отношений, то установите её у себя в голове, не озвучивая партнеру. Если к этому времени он не созреет сам, тогда разрывайте отношения.
Старайтесь не демонстрировать ему свои чувства или проявлять их в той же степени, что и он. Дело здесь не в гордости и не в том, что «девочки не звонят первыми», просто большой поток ваших чувств будет сбивать партнера с ног, а он больше всего в жизни ценит безопасность и устойчивость.
Будьте недоступны. Тогда он получит ощущение контроля над ситуацией. Для такого индивида «осаждать недоступную крепость» – более подходящий вариант, чем «биться с целым войском в чистом поле». Когда осаждаешь крепость, есть время подумать и оценить ситуацию, на один шаг приблизиться, на два отступить, затем снова ринуться на штурм. А в открытом бою рассуждать некогда, царит хаос и всё вершится по воле случая. А как мы писали ранее, интимофобы с детства не любят непредсказуемость.
Не ограничивайте его время и пространство. Если у него есть какие-то увлечения, не требуйте отречься от них и проводить время только с вами.
Если мужчина вдруг заведет речь о расставании, постарайтесь удержаться от требований, просьб и скандалов. Если внешне вы спокойно воспримите его сообщение, то у него возникнет мысль: а стоит ли разрывать эту связь?
Интимофобы боятся эмоционально близости. Они не горят желанием обзаводиться серьёзными и постоянными отношениями, и испытывают тревогу, когда женщина приходит к ним домой и ведёт себя словно хозяйка. На подсознательном уровне она напоминают интимофобу его мать, которая в детстве, то хвалила мальчика, то критиковала. И у него в голове сложился стереотип, что любая женщина, которая на данном этапе к нему хорошо относится и проявляет заботу, в будущем начнет его критиковать.
Такие мужчины зачастую хорошо относятся к женщинам, они могут иметь несколько любовниц одновременно и каждую холить и лелеять, но как только чувствуют, что партнерша к ним сильно привязалась, начинает признаваться в любви и навязывать свои чувства, им сразу хочется убежать. Поэтому, если вы хотите построить отношения с интимофобом, то должны понимать, что никакого быстрого сближения, признаний в любви и навязчивости не должно быть. Необходимо соблюдать дистанцию, давать ему свободу и возможность почувствовать себя в безопасности. Он должен понимать, что вы не несете ему угрозы, поэтому вести себя нужно сдержано и спокойно, не предъявлять претензий и не говорит ему о далеко идущих планах. Только таким образом вы сможете расположить к себе мужчину, избегающего эмоциональной близости.
Источник: vsyamagik.ru