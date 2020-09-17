Что такое интимофобия и почему мужчина избегает секса?

Прежде чем думать о том, что вы делаете не так, задумайтесь, возможно ваш избранник интимофоб

Ваш мужчина всячески избегает сближения. Не только не планирует узаконивать отношения, но даже съезжаться не торопится, отдавая предпочтения приятным, но редким встречам. Прежде чем думать о том, что вы делаете не так, задумайтесь, возможно ваш избранник интимофоб?

Интимофобия – это как?

Интимофобия – это паническая боязнь эмоциональных и доверительных отношений. Люди, страдающие этой фобией, не желают брать на себя обязательства. Их вполне устраивают необременительные связи. Это может быть состоявшийся серьезный мужчина средних лет, в котором всё идеально, кроме того, что он избегает серьезных отношений. Он хочет держать дистанцию, и не временно, а постоянно. Ни после 6 месяцев, ни после 6 лет знакомства и «узнавания» друг друга такой товарищ не предложит вам руку и сердце, желая, чтобы всегда оставались в статусе подруги выходного дня.

Создание семьи или просто зрелые отношения – это близость и доверие, когда нужно раскрывать партнеру душу. У интимофобов на такие вещи аллергия. Они часто выбирают необременительные отношения, редко женятся, но даже в браке продолжают внутренне отстраняться. В особо тяжелых случаях такие мужчины избегают интимной близости, сводя её к мимолетным связям или, наоборот, становятся ловеласами, избегающими серьезных отношений. Последние часто меняют партнеров, боясь впасть в эмоциональную зависимость. По их мнению, секс с одной и той же женщиной угрожает их самости и ведет от свободы к рабству.

«Постоянство годится только для чудаков», – говорил знаменитый Дон Жуан, чтобы оправдать свою интимофобию. С ним согласен Подколесин, герой гоголевской пьесы «Женитьба», возмущающийся по поводу неоправданности брака: «На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего – всё кончено, всё сделано». Кстати, Подколесин, так и не решился вступить в брак и, как истинный интимофоб, сбежал от невесты.

Причины интимофобии у мужчин

Уклонение интимофоба от близких отношений – следствие серьезных психологических проблем. У этих мужчин сильно подорвано базовое доверие к миру, сформировавшееся из-за утраты доверия к матери. Это могут быть дети, которых в детские годы перекладывали на бабушек и дедушек, надолго оставляли в одиночестве без всяких объяснений.

Если мама транслирует ребенку так называемые двойные послания, т.е. в зависимости от перепадов настроения может хвалить и ругать за одни и те же действия, то вполне вероятно, что, повзрослев, мальчик станет интимофобом. Такое поведение матери ребенок начинает считать опасным и непредсказуемым для себя, из-за чего рождается недоверие и даже скрытая ненависть как к ней, так и к остальным представительницам женского пола.

Гиперопека тоже может работать подобным образом. Интимофобы, избегающие близости, боятся эмоционального насилия, которое они пережили в детстве со стороны взрослого человека. Им постоянно кажется, что кто-то старается ущемить их свободу. Такие люди бывают прижимисты в тратах и очень остро реагируют на предательства партнеров. Единожды пережив неудачу в отношениях, интимофоб может навсегда отказаться от каких-либо попыток построить их заново. Более того, он может прекратить их, когда всё идет хорошо, со словами «Я недостоин тебя!», просто потому, что не верит в счастливый конец этой истории.

Ломаем стереотипы

Однако списывать со счетов мужчин-интимофобов, как абсолютно непригодных к отношениям, не стоит. Если возлюбленный боится идти на сближение, а вы не готовы его отпустить, то придерживайтесь таких правил:

Не настаивайте на своём, дайте партнеру свободу выбора. Не угрожайте ультиматумами типа «или идём под венец, или я ухожу», потому что он воспримет их как попытку загнать себя в угол и эмоциональное насилие. Если же вам очень нужна конкретная дата «сдвига» отношений, то установите её у себя в голове, не озвучивая партнеру. Если к этому времени он не созреет сам, тогда разрывайте отношения.

Старайтесь не демонстрировать ему свои чувства или проявлять их в той же степени, что и он. Дело здесь не в гордости и не в том, что «девочки не звонят первыми», просто большой поток ваших чувств будет сбивать партнера с ног, а он больше всего в жизни ценит безопасность и устойчивость.

Будьте недоступны. Тогда он получит ощущение контроля над ситуацией. Для такого индивида «осаждать недоступную крепость» – более подходящий вариант, чем «биться с целым войском в чистом поле». Когда осаждаешь крепость, есть время подумать и оценить ситуацию, на один шаг приблизиться, на два отступить, затем снова ринуться на штурм. А в открытом бою рассуждать некогда, царит хаос и всё вершится по воле случая. А как мы писали ранее, интимофобы с детства не любят непредсказуемость.

Не ограничивайте его время и пространство. Если у него есть какие-то увлечения, не требуйте отречься от них и проводить время только с вами.

Если мужчина вдруг заведет речь о расставании, постарайтесь удержаться от требований, просьб и скандалов. Если внешне вы спокойно воспримите его сообщение, то у него возникнет мысль: а стоит ли разрывать эту связь?

Интимофобы боятся эмоционально близости. Они не горят желанием обзаводиться серьёзными и постоянными отношениями, и испытывают тревогу, когда женщина приходит к ним домой и ведёт себя словно хозяйка. На подсознательном уровне она напоминают интимофобу его мать, которая в детстве, то хвалила мальчика, то критиковала. И у него в голове сложился стереотип, что любая женщина, которая на данном этапе к нему хорошо относится и проявляет заботу, в будущем начнет его критиковать.

Такие мужчины зачастую хорошо относятся к женщинам, они могут иметь несколько любовниц одновременно и каждую холить и лелеять, но как только чувствуют, что партнерша к ним сильно привязалась, начинает признаваться в любви и навязывать свои чувства, им сразу хочется убежать. Поэтому, если вы хотите построить отношения с интимофобом, то должны понимать, что никакого быстрого сближения, признаний в любви и навязчивости не должно быть. Необходимо соблюдать дистанцию, давать ему свободу и возможность почувствовать себя в безопасности. Он должен понимать, что вы не несете ему угрозы, поэтому вести себя нужно сдержано и спокойно, не предъявлять претензий и не говорит ему о далеко идущих планах. Только таким образом вы сможете расположить к себе мужчину, избегающего эмоциональной близости.

Источник: vsyamagik.ru