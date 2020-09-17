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Меховое ателье Людмила и химчистка предлагают услуги по ремонту и чистке любых видов одежды

09:28 17.09.2020 Фото: Химчистка Чайка
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Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020.

Меховое ателье Людмила и химчистка предлагают услуги по ремонту и чистке любых видов одежды
В химчистке "Чайка" почистят вещи качественно и быстро!

АКЦИИ ХИМЧИСТКИ:

1.  Чистка пуховика - 20%  - с 24.08. по 24.09.2020)

2. Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020

Предлагаем услуги по ремонту и чистке любых видов одежды

Источник: Раздел Химчистки Чайка на сайте Весь Бердск

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