Меховое ателье Людмила и химчистка предлагают услуги по ремонту и чистке любых видов одежды

09:28 17.09.2020 Фото: Химчистка Чайка 0

Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020.

В химчистке "Чайка" почистят вещи качественно и быстро! АКЦИИ ХИМЧИСТКИ: 1. Чистка пуховика - 20% - с 24.08. по 24.09.2020) 2. Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020 Предлагаем услуги по ремонту и чистке любых видов одежды Источник: Раздел Химчистки Чайка на сайте Весь Бердск

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