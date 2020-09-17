Меховое ателье Людмила и химчистка предлагают услуги по ремонту и чистке любых видов одежды

АКЦИИ ХИМЧИСТКИ:
1. Чистка пуховика - 20% - с 24.08. по 24.09.2020)
2. Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020
Предлагаем услуги по ремонту и чистке любых видов одежды
Источник: Раздел Химчистки Чайка на сайте Весь Бердск
Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020.
АКЦИИ ХИМЧИСТКИ:
1. Чистка пуховика - 20% - с 24.08. по 24.09.2020)
2. Химчистка ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО - 10% с 01.09 по 01.10.2020
Предлагаем услуги по ремонту и чистке любых видов одежды
Источник: Раздел Химчистки Чайка на сайте Весь Бердск
От редакции
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