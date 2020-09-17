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Здоровье

Зубной камень и зубной налет. Стоматологическая Клиника "Колибри"

08:28 17.09.2020 Фото: стоматологическая клиника "Колибри"
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Зубной камень может не беспокоить своего владельца, особенно, пока он не затвердел и находится на зубах в виде мягкого налета.

Зубной камень и зубной налет. Стоматологическая Клиника Колибри
Зубной камень запускает воспалительные процессы в десне

Зубной камень может не беспокоить своего владельца.Особенно пока он не затвердел и находится на зубах в виде мягкого налета.

Возникает ощущение, что вы работаете в этом направлении как минимум 2 раза в сутки, тщательно чистя зубы.
.

Однако, иногда, налет до конца при чистке не удаляется и через 10-16часов происходит его частичная минерализация,затем процесс отвердевания продолжается и уже на зубах вместо налета зубной камень.
.
Он так же подразделяется на
✔Наддесневый (виден невооруженным глазом, располагается выше уровня десны, цвет темный ,либо желтоватый, легко удаляется.)
✔Поддесневый (располагается ниже уровня десны,глазом не виден ,но десна может быть синюшной,отечной,либо с покраснением и свидетельствовать о наличии поддесневого камня).
.
Чем опасен зубной налет ,а в последующем камень?
Тем, что он запускает воспалительные процессы в десне.
Основные признаки воспаления десен
✔Кровоточивость при чистке зубов
✔Покраснение или синюшность десны
✔Боли в деснах
✔Подвижность зубов
.
Мой совет -делать проф.гигиену 1 раз в полгода и выполнять рекомендации стоматолога.Пусть вы и ваши зубы будут здоровыми.
.

Ждем Вас на консультацию по адресу: ул.Гоголя 15,ТЦ "Юпитер", 3 этаж.
Для записи напишите в Директ "Нужна консультация" и ваш номер телефона.
Так же запись по т.8 (383)2-383-078.

Источник: Раздел стоматологической клиники "Колибри" на сайте Весь Бердск

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