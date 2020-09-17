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Недвижимость

Не можешь продать свою недвижимость? АН "Ленинград" предлагает выгодный обмен

08:58 17.09.2020 Фото: АН «Ленинград»
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Самое главное - специалисты агентства недвижимости «ЛенинГрад» имеют положительный опыт в проведении обменных сделок, всегда ориентированы на потребности клиента, предлагают совершить обмен на Ваших условиях, выгодно и с минимальной доплатой.

Не можешь продать свою недвижимость? АН Ленинград предлагает выгодный обмен
АН "Ленинград" 10 лет на рынке недвижимости

Для многих обмен — это единственная возможность получить доплату или шанс качественно улучшить свои жилищные условия. В целом те, кто стремится улучшить свои жилищные условия, находят нужное решение, обратившись к квалифицированным специалистам.

Агентство недвижимости «ЛенинГрад»

на сегодняшний день предлагает

качественное и безопасное проведение обменов.Не можешь продать свою недвижимость? АН Ленинград предлагает выгодный обмен

Специалисты компании решают самые сложные жилищные задачи, обеспечивая гарантированную продажу Вашей квартиры и покупку встречного варианта взамен.

Важным фактором в такой сделке будет оптимальный срок и синхронная продажа и покупка. Денежные средства за продаваемое и приобретаемое жилье передаются в один день, что позволяет избежать большинства рисков.

В качестве доплаты могут использоваться:

- собственные наличные средства

- средства материнского капитала ( что составляет 453 026 руб. - как раз это разница между однотипными квартирами разных площадей, или хорошая доплата при обмене квартиры на дом) 

ипотечный кредит (который можно получить с помощью наших специалистов не бегая по банками и не отстаивая очереди)

- а так же это может быть дача, зем. участок, гараж и жилая недвижимость

И самое главное - специалисты агентства недвижимости «ЛенинГрад» имеют положительный опыт в проведении обменных сделок, всегда ориентированы на потребности клиента, предлагают совершить обмен на Ваших условиях, выгодно и с минимальной доплатой.

Не можешь продать свою недвижимость? АН Ленинград предлагает выгодный обменБудем рады сотрудничеству с Вами!

С уважением, специалисты агентства недвижимости «ЛенинГрад»

Приходите: г. Бердск, ул. Лелюха, д. 13, оф 106,

Звоните: т. 2-70-30, 8-983-314-42-01

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск

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