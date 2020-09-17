Достойны просмотра: 7 фильмов на реальных событиях

Здесь вы сможете выбрать то, что пойдет по вкусу

Фильмы, в которых изображают действия мировых воен, величайших расследований, экстремальных приключений, и конечно же, истории из жизни успешных и легендарных личностей.

Здесь вы сможете выбрать то, что пойдет по вкусу: истории любви, семейные фильмы, детективы, военные драмы, биографические романы и много другое, что нужно посмотреть обязательно, чтобы больше узнать о неизведанной и покрытой тайнами прошлой и настоящей жизни.

В центре внимания (2015 / Драма, Исторический фильм, Криминал / США)

Сюжет складывается с реальной истории о секс-скандале , которая произошла в начале 2000-х. Бостонские корреспонденты газеты The Boston Globe подозревают что их местных священники – педофилы, которые домогались к несовершеннолетним. И что хуже, об этом всем знал, но не вмешивался кардинал и архиепископ городской церкви Бернард Лоу. Поэтому журналисты решили принять серьезные меры. Желая вывести преступников на чистую воду, они начинают расследование, в ходе которого им удается доказать, что священники виновные в изнасиловании малолетних. После публикации материала в обществе разгорается сильный скандал, который приводит к очень непредсказуемым последствиям.

Во власти стихии (2018 / Драма, Мелодрама, Триллер / Гонконг)

Сюжет о настоящем противостоянии между людьми и стихией. Перед зрителями разворачиваеться очень трогательная и сильная история любви. Молодая девушка Тэми, которая отправилась на поиски приключений на Таити, встречает красавца Ричарда Шарпа, который приплыл на остров на собственной яхте. Главные герои безумно влюбляются друг в друга. Они сразу же начинают планировать первое совместное авантюрное путешествие. Влюбленные решают пересечь Тихий океан на яхте Ричарда. Но романтическое путешествие оборачивается трагедией для молодых людей. Яхта попала в мощный шторм, в результате чего оказывается полностью затоплена. Герои понимают, что они в открытом океане обречены. Яхта сломана, запасы воды и еды исчерпаны, а в добавок ко всему Ричард оказывается сильно раненым. Идет настоящая борьба на вижывание. Сумеют ли герои побороть стихию? Смотри и узнай.

(2016 / Исторический фильм, Биографический фильм, Драма / США, Австралия)

История повествует нам о молодом парне Десмоне Доссе. Обычный парень из Вирджинии. Вырос в среднестатистической семье. Отец – ветеран Первой мировой, мать - простоя домохозяйка. Мальчик с детства знал о существовании бытового насилия, зверской жестокости и алкоголизме. С тех пор Десмонд решил, что никогда в жизни не будет применять насилие к людям и животным и будет истинно верить в Бога. Но в жизнь молодого парня приходит Вторая мировая война, которая строилась на жестокости, убийстве и несправедливости. Парень решает отправиться на фронт санитаром, так как оставаться в стороне он не мог. В ходе войны он стал живой легендой. Он ни разу не прикасался к оружию, ни разу не стрелял, и как только наставала суббота – бездельничал. Как он выжил и получил Медаль Почета – смотри «По соображениям совести».

127 часов (2010/ Драма, Триллер, Приключения / США)

Биографическая драма основана на реальных событиях о альпинисте Арона Ралстона, которому пришлось самому себе ампутировать кисть руки во время путешествия. В 2003 году покоритель каньонов отправился на велопрогулку к пустынному каньону Хорсшу. Во время спуска в ущелье огромный и тяжелый камень придавил Арону правую руку, тем самым заковал парня почти на неделю. Хуже всего, что он никому не сказал, куда держит путь и при себе имел только некоторые снаряжение в рюкзаке. В отчаянии парень ждал приближения смерти от истощения, но вскоре решил применить крайние и жесткие меры.

Красивый, плохой, злой (2019 / Триллер, Криминал/ США)

Ужасная история о настоящем серийном убийцы 1970-х Теда Банди, что рассказывает возлюбленная преступника Элизабет, которая до последнего не видела зверскую сторону любимого человека. Парень с девушкой познакомились в конце 1960-х годов в баре Сиэтла и влюбились с первой же встречи. Тед является идеалом для Лиз. Он обаятельный, заботливый, интеллигентный, скромный и очень умный. Они живут счастливо и спокойно воспитывают дочку Лиз вместе. А в то время в городке день за днем происходят жестокие убийства девушек. Маньяка никто не может поймать. Вот настал день, когда Тед попадает в число подозреваемых, но Лиз его защищает и не верит в вину парня. Она не может прекрасный образ любимого человека изменить на образ кровожадного маньяка.

Игры разумов (2018 / Драма, Триллер, Детектив / Ирландия)

Перед зрителями постает картина конца XIX века. Шотландский полиглот Джеймс Мюррей стремиться составить словарь английского языка и привлекает к сотрудничеству одаренного пациента лечебницы для душевнобольных преступников. Лексикограф-самоучка Мюррей не окончил школу и не имел высшего образования. Но он обещает сделать то, что не могут воплотить в жизнь лучшие профессора Оксфордского университета – составить первый полный словарь английского языка. На помощь ему приходит бывший военный хирург из США Уильям Майнор, который попал в психиатрическую больницу для преступников за убийство.

Невозможное (2018 / Драма / Испания)

Сюжет, в основе которого лежит реальная история о том, как семью во время отдыха неожиданно подстерегло сокрушительное цунами. В 2004 году огромная ужасающая волна, вызванная землетрясением в Индонезии, унесла жизни более трехсот тысяч людей. Специалисты ООН утверждали, что, это была самая масштабная природная катастрофа на Земле за последние сто лет! В центре событий – простоя британская семья, которая решила поехать на отдых в Таиланд. Все начиналось прекрасно: теплое солнышко, прозрачная и чистая вода океана. Но в один спокойный момент их жизнь перевернулась с ног на голову. Мистический ураган разрушил в дребезги райский уголок и разделил любящую семью.

Источник: clutch.ua