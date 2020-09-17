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Красота / Общество

Женщина-мотиватор: Жена Павла Воли показала секс на видео

14:36 17.09.2020 Фото: instagram.com
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И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка... Сентиментальная стала, возраст!" - написала Утяшева.

Женщина мотиватор: Жена Павла Воли показала секс на видео
Ляйсан Утяшева, которая замужем за Павлом Волей, активно ведет страницы в социальных сетях и делится подробностями личной жизни

Бывшая российская гимнастка и жена Павла Воли Ляйсан Утяшева показала неоднозначное видео в купальнике.

Ляйсан Утяшева, которая замужем за Павлом Волей, активно ведет страницы в социальных сетях и делится подробностями личной жизни. А недавно в Сети вспомнили, как Утяшева танцевала в купальнике на фотосессии.

"Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... столько трогательности и смысла! Я счастлива... люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные!

И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка... Сентиментальная стала, возраст!" - написала Утяшева.

"Сколько раз пересматриваю, не могу оторваться. Просто фантастика!!", "Какая прекрасная позитивная девочка. Воля не прогадал!", "Какая классная!!!! Почему я раньше не подписалась на вас!!!", "Женщина-мотиватор! Фигура просто шикарная. И вообще сама сногсшибательная", "У меня отпала челюсть от отпадной Тебя" - комментируют поклонники.

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Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... столько трогательности и смысла! Я счастлива... люблю всех❤️ Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные! ⠀ И простите меня за это хулиганское видео🙃 Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка... Сентиментальная стала, возраст!😂😂

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Источник: clutch.ua

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