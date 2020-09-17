Как и с какого возраста нужно разговаривать с детьми о сексе, рассказывает психолог-специалист по половому воспитанию Ирина Селиванова

Детям с 5 до 9 лет мы уже можем говорить правду такую, какая она есть, считает психолог.

Вопрос о сексе вызывает ступор у многих родителей

Вопрос о сексе вызывает ступор у многих родителей. Почему взрослые боятся говорить об этом со своими детьми и чем такое молчание опасно для ребенка, рассказала радио Sputnik педагог-психолог, специалист по половому воспитанию Ирина Селиванова.

То, что с ребенком нужно говорить о сексе, менструации, поллюциях, когда он подрастет, – заблуждение. Говорить об этом нужно, когда формируются ценности, рассказала в интервью радио Sputnik педагог-психолог, .

Если ребенок пришел и задает этот вопрос, сначала нужно поинтересоваться, в каком контексте и где он получил информацию. Потому что часто дети задают вопросы, не понимая сути, предупредила психолог.

"В три года происходит половая идентичность. Ребенок начинает осознавать себя как личность в своем поле. Пять-семь лет – это период, когда дети задают неловкие вопросы, играют в доктора, прикасаются к органам не только своим, но и друг друга, играют в мужа с женой, могут имитировать половой акт, причем это не всегда значит, что есть какая-то сексуализация ребенка, это его естественная, природная потребность, и это нормально. Если дети трогают друг друга, то этого бояться не надо. Это необходимо для естественного психосексуального развития ребенка", – сказала Ирина Селиванова.

Детям с 5 до 9 лет мы уже можем говорить правду такую, какая она есть, считает психолог.

"Делать это нужно через призму своих собственных морально-ценностных ориентиров, потому что мы все разные, и у нас разное отношение к сексу. 7-9 лет – это период затишья, когда сексуальность ребенка находится в спячке. Ребенка мало интересует проявление интереса к противоположному полу, потому что здесь начинается учебная деятельность", – объяснила Ирина Селиванова.

Когда ребенок вступает в фазу полового воспитания, авторитет родителя уже воспринимается пятьдесят на пятьдесят, потому что интерес – это сверстники, а значит, успеть донести информацию нужно до 12 лет, уверена психолог.

"После 9 лет у ребенка начинается половое созревание, а половое воспитание должно быть до момента полового созревания, потому что именно в этот период формируются все самые важные ценностные ориентиры в психике ребенка, которыми он будет руководствоваться в жизни", – сказала Ирина Селиванова.

Источник: radiosputnik.ria.ru