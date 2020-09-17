Как выросли цены на нефть и сухарики в Новосибирской области: Стоимость еды и тарифов ЖКХ вас шокирует

В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации всего на внутренний рынок и на экспорт, в среднем повысились на 0,1%, а по сравнению с декабрем предыдущего года – на 1,7%.

Об изменении цен производителей промышленных товаров по Новосибирской области в августе 2020 года

В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации всего на внутренний рынок и на экспорт, в среднем повысились на 0,1% (по сравнению с декабрем предыдущего года – на 1,7%).

В добыче полезных ископаемых цены стали ниже на 4,9%, в том числе на сырую нефть – на 8,4%, обогащенные уголь и антрацит – на 7,8%, каменный уголь – на 4,9%. Повысились цены на руды и концентраты драгоценных металлов на 19,6%.

В обрабатывающих производствах в среднем цены стали выше на 0,5%, в том числе в производстве химических веществ и химических продуктов на щелочные и щелочно-земельные металлы, редкоземельные металлы, включая скандий и иттрий, ртуть – на 17,4%, на оксиды прочих металлов – на 5,3%, в производстве текстильных изделий на нетканые материалы, кроме ватинов – на 3,7%, стеганые одеяла – на 2,7%, в металлургическом производстве на необработанное олово – на 9,8%, профили листовые из нелегированной стали – на 8%, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на краны, вентили, клапаны и аналогичную арматуру для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей – на 5,9%, холодильное оборудование – на 4,2%. Снижение цен отмечено в производстве кожи и изделий из кожи на обувь – на 3,7%, в производстве напитков на пиво, кроме отходов пивоварения – на 3,4%. В производстве пищевых продуктов наибольшее снижение цен произошло на хрустящие хлебцы, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты – на 6,2%, мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные полуфабрикаты – на 3,1%, сладкое печенье – на 2,6%, пшеничную муку – на 2,5%. Повысились цены на рыбное мороженое филе – на 5,7%, варено-копченые мясные колбасы (колбаски) – на 5,3%, пищевые готовые продукты и блюда – на 4,3%, икру лососевых рыб – на 3,3%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха тарифы стали выше в среднем на 3,5% (при формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за июль 2020 года) за счет их увеличения на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей – на 6,2%, в том числе по свободным ценам (кроме населения) – на 6,8%, по регулируемым тарифам (только для населения) – на 3,8%, на электроэнергию собственного производства – на 5,6%, услуги по передаче электроэнергии – на 4,6%, услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам – на 3,2%.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились.



Источник: Новосибирскстат