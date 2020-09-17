Запретить запах салона нового автомобиля хотят законодательно

Эксперты ЕЭК ООН уже на протяжении нескольких лет изучают воздействие автомобильных ароматов на здоровье людей. В этом году организация представила новую версию руководства по стандартам качества воздуха в салоне авто — речь идет о документе под названием "Взаимное решение 3", который пока не принят на официальном уровне, но это может измениться в обозримом будущем.
Тот самый аромат, который ощущается в салоне нового автомобиля, представляет собой смесь из летучих веществ, которые выделяются из тканей, пластмасс, клеев и отделочных материалов. Основные компоненты запаха салона новой машины — это акролеин, ацетальдегид, бензол, формальдегид, этилбензол, ксилол, толуол и стирол.
Все эти летучие органические соединения (ЛОС) вредны и по отдельности, а вместе они могут провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. При этом, ЛОС могут оставаться в салоне нового автомобиля довольно долго. Новый стандарт ЕЭК ООН, который вступит в действие в середине 2021-го года, обяжет производителей авто использовать более безопасные для здоровья материалы, в результате чего "запах новой машины" должен будет постепенно уйти в прошлое.
Источник: planet-today