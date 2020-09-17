Когда введут новый карантин из-за COVID-19, стало известно

Медики ждут вторую волну коронавируса

В октябре и в ноябре число смертей из-за коронавируса в Европе увеличится, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. Возможен ли рост летальных исходов в России и стоит ли ожидать нового ужесточения карантинных мер, разбиралась «Парламентская газета».

«Рекорд» поставлен

Тревожный прогноз 14 сентября огласил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. «Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — цитирует слова эксперта агентство «Франс-Пресс». Рост летальности будет связан с увеличением количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе, уточняет агентство.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире за сутки — 307 930 новых случаев. Эти данные опубликованы на сайте ВОЗ. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысячи) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысячи) и Аргентине (11,5 тысячи). За те же сутки умерли 5537 пациентов по всему миру. Большинство летальных исходов приходится опять же на Индию, США и Бразилию (1114, 1022 и 874 случая соответственно).

Первой страной, объявившей о введении второго общенационального карантина, стал Израиль. Затем о начале новой волны эпидемии COVID-19 заявили власти Австрии. Ограничительные меры ввела Новая Зеландия — они будут действовать до 21 сентября.

Вакцинация остановит ковид

Всё больше заболевших становится и в России. Если в августе в день выявлялось менее пяти тысяч новых пациентов с COVID-19, то за последние сутки диагностировано 5509 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом у 25,2 процента заразившихся не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. Печальное первенство по-прежнему удерживает Москва — 696 случаев, на втором месте Петербург — 199 скончавшихся, на третьем месте Московская область со 163 умершими.

Ещё 11 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что наблюдается незначительное повышение числа заразившихся коронавирусом в ряде регионов, так как многие вернулись из поездок и начался учебный процесс, но это «не обвальный рост», и медицинская система страны готова к возможному росту числа инфицированных. В том, что в России возможен стремительный рост летальности от коронавируса, сомневается и член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. «Рост заболеваемости и рост смертности в данном случае — не совсем взаимосвязанные вещи», — пояснил сенатор «Парламентской газете». По его словам, смертность от COVID-19 зависит от готовности системы здравоохранения к оказанию помощи заразившимся людям. «И если медицина готова к работе с большим количеством заболевших, то есть имеется достаточное количество специализированных коек, квалифицированных врачей, лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, количество летальных исходов увеличиваться не будет», — отметил он.

Примерно 80 процентов заболеваний коронавирусной инфекцией проходит в лёгкой форме и лечится амбулаторно, напомнил парламентарий. «Тяжёлых» пациентов, которым нужна интенсивная терапия — не более 3-5 процентов. А со стартом массовой вакцинации и количество заболевших, и число пациентов, у которых болезнь перешла в тяжёлую форму, будет уменьшаться. Первую партию вакцины «Спутник V» уже выпустили в гражданский оборот — препарат начали получать люди из групп риска, в частности, учителя и медики. Только за пять дней прививки от коронавируса сделали 250 москвичей.

Нет в России и дефицита мест в больницах. В стране развёрнуто 126 тысяч коек для пациентов с ковидом, заняты почти 100 тысяч из них, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко 14 сентября на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Также в запасе находятся 22 тысячи реанимационных коек для ковидных больных.

Тотальный карантин не имеет смысла

Многое, по словам Владимира Круглого, зависит и от организации помощи в каждом конкретном субъекте Федерации, от работы оперативных штабов, региональных минздравов, маршрутизации больных, а также от того, насколько своевременно поставлен диагноз и начато лечение.

Сомневается сенатор и в том, что по всей стране придётся вводить новые ограничительные меры — масштабная вакцинация позволит избежать роста заболеваемости. Академик РАН Сергей Колесников добавил, что массовое закрытие предприятий на карантин не только нанесёт огромный ущерб экономике, но и не имеет смысла: в России иммунная прослойка формируется, разработаны новые методы лечения. «Нужно ещё очень внимательно посмотреть, на чём основываются прогнозы ВОЗ о возможном увеличении смертности в Европе, — сказал эксперт. — Будем разбираться, когда опубликуют не просто слова, но и факты».

При сезонной волне заболеваемости летальность, по словам академика, может несколько вырасти, но не так сильно, как это было в первые недели пандемии.

Ситуация с коронавирусом останется управляемой в ближайшие недели и месяцы, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Около 60 процентов коечного фонда, который зарезервирован для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в столице свободно, привел слова мэра ТАСС. Дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется, сказал столичный градоначальник.

Источник: Парламентская газета