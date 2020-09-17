Продлят налоговые и кредитные каникулы в России до весны 2021 года

Меры поддержки бизнеса были приняты Правительством весной 2020 г. в связи с коронавирусом

Депутаты будут настаивать, чтобы пострадавшие из-за пандемии коронавируса предприниматели могли обратиться за отсрочкой по кредитам или налогам хотя бы до весны 2021 года. Кроме этого, надо поддерживать всех бизнесменов, выручка которых упала больше чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, а не только работающих в пострадавших отраслях. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев.

- Сергей Александрович, вы обсуждали с Правительством новый подход к поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии и предлагали исходить не из того, к какой отрасли он относится, а из того, насколько у него снизились доходы по сравнению с апрелем прошлого года. Есть ли какие-то новости по этому поводу?

- Мы находимся в диалоге с Правительством. Сейчас пострадавшая отрасль определяется по коду деятельности, а должна, я считаю, — по похудевшему кошельку. Стоит вопрос, чтобы определять пострадавших представителей малого и среднего бизнеса по падению объёма выручки по сравнению с предыдущим годом. Это достаточно просто — исходя из налоговой отчётности. Если падение выручки составляет более 30 процентов, то предприятие — представитель малого, среднего бизнеса, а на самом деле и крупного — пострадало от пандемии.

- То есть вы считаете, что крупный бизнес тоже вправе рассчитывать на поддержку?

- Безусловно. На поддержку, на новый стратегический поход к нему, поскольку на таких предприятиях работают десятки, а порой и сотни тысяч человек. И, как мы видим, в чём-то подход должен быть более мягким, а в чём-то более строгим, исходя из ситуации с «Норильским никелем» (в мае на одном из предприятий группы компаний произошёл разлив 20 тонн нефтепродуктов. — Прим. ред.).

- Какие-то сроки в вопросе нового подхода к поддержке бизнеса Правительство обозначает?

- Надеемся, что в осеннюю сессию мы примем окончательный пакет мер поддержки бизнеса в Российской Федерации. Этим занимается вице-премьер Андрей Рэмович Белоусов. Мы находимся в активном диалоге, принимаем участие в обсуждении всех законодательных инициатив Правительства, доносим предложения депутатов по поддержке экономики и промышленности.

Поэтому надеемся, что уже к концу сентября у нас будет выработан определённый пакет законопроектов, который ляжет в работу осенней сессии.

- Какие это будут инициативы, новшества?

- Это, в первую очередь, упрощение получения кредитных, финансовых ресурсов. Президент говорил о том, что финансы — это кровь экономики, и должен быть более упрощённый доступ к ним. Это более низкая процентная ставка, возможность пролонгации льготного периода, поскольку многие взяли кредиты до пандемии и сегодня их достаточно сложно обслуживать. Это льготы с точки зрения налогов — может быть и отсрочка, и прощение налогов. И, конечно, снижение ставки аренды за право пользования федеральным, муниципальным, региональным имуществом.

- В конце сентября заканчивается период, когда пострадавший из-за пандемии малый и средний бизнес может подать заявление на кредитные каникулы. А оформить заявки на отсрочку налогов можно до 1 декабря. Как вы считаете, нужно ли увеличить эти сроки и дать предпринимателям больше времени?

- Безусловно. Будем настаивать на том, чтобы такие способы поддержки были пролонгированы. Тем более что сегодня говорят о второй волне пандемии. Мы знаем, что достаточно серьёзные меры предпринимаются в Европе, Израиль закрывает свои границы. Учёные и крупные чиновники говорят о том, что надо быть осторожнее, не расхолаживаться — ничего ещё не закончилось. Я думаю, что в связи с этим надо продлевать те меры, которые мы ранее приняли для поддержки предпринимательства.

- По вашему мнению, насколько их нужно продлить?

- Думаю, что надо пролонгировать как минимум до весны следующего года.

- Вы говорили, что удалось оказать помощь, в том числе в виде налоговых льгот и единовременных выплат, шести миллионам человек, задействованных в малом и среднем бизнесе. Насколько быстро предприниматели получают уже предусмотренные меры поддержки?

- По этому вопросу противоречивая информация. Например, в Москве предприниматели не жалуются — действительно, всё очень быстро получили, и финансовую поддержку в том числе. Что касается других субъектов, то регион региону рознь. Где-то заявили о том, что меры поддержки есть, но финансовые ресурсы на них не предусмотрели, а самое главное, не позаботились о том, чтобы привлечь эти ресурсы из федерального бюджета. Об этом говорил премьер.

В мой адрес поступило более пяти тысяч жалоб. Это предприниматели, которые в регионах обратились за мерами поддержки, но не увидели их. Кое-где отказы совершенно абсурдного характера: «Вы не ту дату указали, подпись не та. Ваша подпись не совпадает с подписью на регистрацию». А на самом деле просто плохо поставлена работа, потому что федеральные ресурсы выделены, а в регионах они не оформлены.

Мы работаем над всеми обращениями, собираем их и транслируем их во все компетентные органы.

Источник: Парламентская газета